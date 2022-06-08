أكواد اتصالات للمكالمات المختصرة .. دوت الخليج ينشر

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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /702994/أكواد-اتصالات-للمكالمات-المختصرة--تحيا-مصر-ينشر

ينشر دوت الخليج أكواد اتصالات للمكالمات المختصرة والخدمات المتوفرة عليها، خاصة أن عملاء اتصالات مصر يفضلون الأكواد السريعة لتنفيذ الخدمات بدلاً من الذهاب لـ فروع اتصالات مصر المنتشرة على مستوي الجمهورية، لذلك نوضح كافة أكواد اتصالات مصر التى يتساءل عنها الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي.

أرقام خدمة عملاء اتصالات مصر - رقم خدمة العملاء من أي خط اتصالات 333. - من أي الخط الأرضي يمكنك الاتصال علي 0235346333 - الاتصال من جميع الشبكات الأخرى 01111234333 - من خارج مصر دولي 201111234333+ - التحدث عن طريق الخط الساخن كلم 16511. - رقم الدعم الفني للإصلاحات الفنية 35346333. - رقم خدمة عملاء الخاصة ب DSL من أي خط اتصالات 777 ومن أي خط أرضي 0235346333 ومن أي خط دولي 201111234333 أكواد اتصالات نت - كود باقة نت 10 جنيه *556*112 - كود باقة نت 15 *556*1133 - كود باقة نت 25 *556*11344# - كود باقة نت 50 جنيه *556*11345# - كود معرفة جميع باقات الانترنت المتاحة أطلب *566# - كود معرفة استهلاك باقات الانترنت اتصل *558*5 - كود تجديد باقة الانترنت نفسها قبل الانتهاء *556*121#

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