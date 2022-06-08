انت الان تتابع تفاصيل خبر أوكرانيا: فك الحصار الروسي عن الموانئ شرط أساسي لتصدير الحبوب حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /702991/أوكرانيا-فك-الحصار-الروسي-عن-الموانئ-شرط-أساسي-لتصدير-الحبوب

أكد دميترو كوليبا، وزير الخارجية الأوكراني، أن تصدير الحبوب الأوكرانية مرتبط بتسليم أسلحة لأوكرانيا من أجل حماية أوديسا.

وأضاف "كوليبا"، خلال تصريحات نقلتها قناة "العربية"، أن أي اتفاق مع أوكرانيا من أجل تصدير الحبوب، يجب أن يراعي مصلحة وأمن أوكرانيا بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن فك الحصار الروسي عن الموانئ الأوكرانية أحد الشروط الأساسية لتصدير الحبوب.

دوت الخليج

وكان وزير الخارجية الأوكراني قد صرح في وقت سابق أن بلاده لا تحتاج لأي اتفاق سلام من أجل تجميد الصراعات الراهنة التي تشهدها المنطقة، مشددا على أنه بلاده لن تلتفت لأي اتفاقات سلام لا تراعي مصالح أوكرانيا في الأساس.

وواصل: "نحن لسنا بحاجة إلى مينسك -3" وهو اتفاق سلام سابق كان يُتفق عليه، موضحا أن أوكرانيا لن تقبل بوقف إطلاق النار أو خطوط تقسيم ستؤدي إلى زيادة الألم والمعاناة أكثر للشعب الأوكراني.

روسيا: مستعدون لضمان أمن السفن المحملة بالحبوب المبحرة من أوكرانيا

روسيا: مستعدون لحماية السفن الأوكرانية المصدرة للحبوب.. نريد حل الأزمة العالمية

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قد صرح في وقت سابق اليوم أن بلاده مستعدة لتأمين أي سفن محملة بالحبوب من أوكرانيا وموانئها.

وأضاف "لافروف" أن العالم يواجه أزمة حقيقية في الغذاء، وهذا الأمر لا يتعلق فقط بتصدير الحبوب من أوكرانيا، ولكن يتعلق أيضا بروسيا حيث يحتاج العالم إلى الحبوب والأسمدة الروسية، موضحا أن روسيا وأوكرانيا تمتلك ثلثي إنتاج العالم من الحبوب.

وتشهد الأشهر الماضية حالة من الصراعات الواضحة بين روسيا وأوكرانيا خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وما ترتب عليه من مشاكل وأزمات عالمية فيما يتعلق بالغذاء، إلى جانب فرض عقوبات قوية من قبل الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية على روسيا بسبب تلك الخطوة.