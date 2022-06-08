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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /702990/العثورعلى-جثة-شاب-غارق-بمياه-ترعة-بالدقهلية

دوت الخليج

تلقى اللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من الأهالى إلى مأمور مركز السنبلاوين بالعثور على جثة غارقة داخل مياه ترعة البوهية وتطفوا فوق سطح المياه فى اتجاه قرية ديو الوسطي وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين وجود جثة بالمياه، وتم استخراج الجثمان و استدعاء سيارة الإسعاف، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين، وبالفحص تم التعرف عليه وتبين انها لشاب يدعي "محمد . ج",35 سنه ومقيم بقرية ديو الوسطي وتم التعرف علية من قبل أهالي القرية.

النيابة العامة تباشر التحقيق في الواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات بالواقعة .