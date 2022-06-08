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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /702986/جسمك-أبيض-من-حياتي-تأييد-تغريم-اليوتيوبر-أحمد-حسن-20-ألف-جنيه-لتحرشه-بفتاة

أيدت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، حكم محكمة اول درجة بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن، 20 ألف جنيه، بتهمة التحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية.

دوت الخليج

وكانت المحكمة الاقتصادية قضت، بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن مبلغ 20 ألف جنيه، لاتهامه بالتحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية، قبل أن يسدد أحمد حسن الغرامة الموقعة عليه، والتقدم باستئناف أمام المحكمة المختصة.

التحريات

وأثبتت التحريات بخصوص الواقعة تورط أحمد حسن بالتحرش بـ«سما» من خلال محادثة بواتس آب، بعد ساعات من إعلانه عن حاجته لفتاة لتقديم دور البطولة لفيلم قصير، بعد كدة تحرش بها وعرض عليها إقامة لقاء محرم داخل الفيلا الخاصة به بمدينة أكتوبر، بالإضافة إلى طلبه الحصول على صور خاصة منها، وقالت التحريات تمت باستخدام التقنيات الحديثة إن المشكو في حقه اليوتيوبر أحمد حسن هو مستخدم شريحة الهاتف التي ارتكبت بها واقعة التحرش بـ «سما» وتحريضها على ارتكاب الفسق.

تتبع رقم هاتفه

وأشارت التحريات إلى أنه بتتبع رقم الهاتف المقدم في البلاغ، وضحت أن المتهم أحمد حسن مقيم بمنطقة البساتين، وهو مالك الشريحة التي تم استخدامها في واقعة التحرش، وبفحص واتس آب الخاص بالمجني عليها، تبين وجود محادثات بينها وبين صاحب الرقم المحمول الذي يستخدمه أحمد حسن، بعد كدة استمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليها سما محمد، والتي قالت إن اليوتيوبر أحمد حسن تحرش بها لفظيا، وقالت في نص التحقيقات المجني عليها إن هناك فتيات أخريات وقعن ضحية المتهم، وهن على استعداد للإدلاء بأقوالهن في الوقائع اللاتي تعرضن لها.

النقض: تأييد أحكام الإعدام لاثنين و10 سنوات لمتهمين لاستعراضهم القوة والقتل

أصدرت محكمة النقض حكمها بقضية تعود أحداثها الي عام 2015 بالشرقية، بالتصدي لموضوع القضية، وذلك بعد قبول طعن المتهمين بالواقعة، في اتهامهم باستعراض القوة والعنف والقتل العمد والشروع في القتل.

منطوق الحكم

وجاء في منطوق محكمة النقض أولا وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين "كرم ع" و"السيد ع" وشهرته "ديدى" بالإعدام شنقا، وثانيا بمعاقبة كل من المتهمين "اكرم .ع" و"سعد .س" وشهرته رحيمة و'سمير.ا" وشهرته "سيكا" بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليهم ومصادرة المضبوطات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

تحقيقات النيابة

تفاصيل القضية كشفتها تحقيقات النيابة العامة عندما أسندت للمتهمين بأنهم من ذوي النشاط الإجرامي، فاتخذوا من القوة والعنف لتنفيذ مخططهم بأن أعدوا مشاجرة كانوا طرفاً بها فاستعرضوا القوة والعنف علي ضحاياهم باستخدام الأسلحة النارية مما تسبب في سقوط قتيلين وإصابة آخر نتيجة الإصابات المرفقة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتهم وتدارك الأخير الشفاء العلاج وهو سبب لا دخل لإرادتهم فيه .

بداية الواقعة

وكانت مديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا في يونيو عام 2015 مفاده قيام المتهمين بقتل اثنين عمدا مع سبق الإصرار والترصد ، كما شرعوا في قتل اخر وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية، فضلا عن قيامهم باستعراض القوة والعنف ، فتم تحديد المتهمين بعد تشكيل فريق بحث جنائي وإعداد التحريات والقبض عليهم وحبسهم علي ذمة التحقيقات وإحالتهم للنيابة العامة الي محكمة الجنايات وبعد تداول القضية لعدة جلسات والاستماع الي مرافعة النيابة العامة والشهود وفض الاحراز ودفاع المتهمين قضت المحكمة بإعدام اثنين والمؤبد لثلاثة آخرين فطعن المتهمين أمام محكمة النقض فتم قبول الطعن وتصدي كمحكمة موضوع واصدرت قرارها المتقدم .