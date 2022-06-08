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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /702985/إبراهيم-فايق-تصريحات-موسيماني-الأخيرة-ستكتب-نهايته-مع-الأهلي

علق الإعلامي إبراهيم فايق، على تصريحات المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لصفوف النادي الأهلي مؤخرًا فيما يتعلق بمسيرته مع الفريق خلال الفترة الأخيرة، قائلا إن المدرب بهذه الطريقة يكتب طريق نهايته مع الأهلي.

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وكان بيتسو موسيماني قد صرح خلال الساعات القليلة الماضية عدة تصريحات مهاجما المسؤولين في النادي الأهلي، والتي أدت إلى شن هجوم شديد عليه من قبل جماهير المارد الأحمر، في الوقت الذي كُثر الحديث فيه حول رحيله عن صفوف الفريق في الفترة المقبلة خاصة بعد خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام نادي الوداد البيضاوي المغربي بهدفين دون رد.

وقال "فايق"، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتدوينات القصيرة "تويتر": "تصريحات موسيماني ستكتب النهاية.. مسألة وقت فقط لا غير".

وكان موسيماني قد قال خلال تصريحات له أن مواقع التواصل الاجتماعي لها تأثير كبير على النادي الأهلي، وهناك بعض اللاعبين لديهم شعبية قوية على مواقع التواصل الاجتماعي وفي حالة عدم مشاركتهم ينتقدونه، وفي حالة مشاركته ولا يقدم شيء يواصلون حبهم له.

وأضاف أن بيرسي تاو يتعرض لتحديات كبيرة داخل النادي الأهلي، ويتعرض لانتقادات شديدة، وأنه لا يستغل الفرص التي تُتاح له، موضحا أن البعض لا يرى أن بعض تلك الفرص هو الذي يصنعها لنفسه، مشددا على أنه لاعب جيد وهو مقتنع به.

موسيماني ينتقد مهاجمي النادي الأهلي

وانتقد المدرب الجنوب أفريقي خط هجوم النادي الأهلي خلال حواره قائلا إن مهاجمي الفريق لا يسجلون الكثير من الأهداف، سواء حسام حسن والذي تتطالب جماهير الأهلي بتواجده دائما، وعندما يشارك لا يسجل مثلما يكون متوقع، إلى جانب محمد شريف الذي انخفض مستواه هذا الموسم عن الموسم الماضي.