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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /702983/تنسيق-التمريض-العادي-بعد-الإعدادية-2022-تعرف-على-التفاصيل

تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2022، يشغل بال الكثير من الطلاب والأهالي، لما يحظى به من مستقبل مضمون ومميزات كثيرة أهمها توفر فرص العمل في مجالات التمريض سواء في مصر أو خارجها بالدول العربية المختلفة، كذلك التعيين المباشر بالمستشفيات الحكومية والعامة، بالإضافة للمستشفيات الخاصة التي تحتاج إلى عمالة كبيرة من طاقم التمريض.

وينشر موقع دوت الخليج، تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2022، وشروط القبول والالتحاق به.

شروط التحاق التمريض العادي بعد الإعدادية 2022

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الطالبات الراغبات في الالتحاق بمدارس التمريض العادي 2022، منها:

1- حسن الأخلاق والسلوك وعدم الزواج أثناء الدراسة.

2- ألا يقل العمر عند التقدم عن 15 سنة ولا يزيد عن 20 سنة.

3- استلام المبلغ الإجمالي الذي تحدده الوزارة لحين قبولها.

4-أن يكون لدى الطالب المتقدم للتنسيق حسن الأخلاق والسلوك.

5-يجب أن يكون الطالب المتقدم للتنسيق مصريًا ومن أبوين مصريين.

6- عدم الزواج للطالبة أثناء الدراسة في مدارس التمريض.

7- أن ينجح الطالب في الامتحانات الممنوحة له.

تنسيق التمريض العادي 2022

وأعلنت عدد من المحافظات التنسيق الخاص بالتمريض العادي 2022، والتي جاءت كالتالي:

1- محافظة القاهرة: 220 درجة.

2- محافظة القليوبية 246 درجة.

3- محافظة الدقهلية 244 درجة.

4- محافظة الشرقية 252 درجة.

5- محافظة الغربية: 234.5 درجة.

6- محافظة الأقصر: 195 درجة.

7- محافظة كفر الشيخ: 220 درجة.

8- محافظة دمياط: 200 درجة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022

وخصصت وزارة التربية والتعليم رابطًا إلكترونيًا موحدًا لنتيجة الشهادة الإعدادية 2022، ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الإلكتروني لنتائج الامتحانات من هـــنـــا.

2- اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

4- كتابة رقم الجلوس كاملًا بكل دقة.

5- الضغط على إظهار النتيجة