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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /702981/وزيرة-التعاون-الدولي-تزور-مقر-بنك-الاستثمار-الأوروبي-بلوكسمبورج-لبحث-عدد-من-ملفات-التعاون-المشترك

غادرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، القاهرة، متوجهة إلى لوكسمبورج، لزيارة المقر الرئيسي لبنك الاستثمار الأوروبي، الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقة الاستراتيجية بين مصر والبنك، وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية وبحث التعاون المستقبلي بين الجانبين.

دوت الخليج

وزيرة التعاون الدولي تزور مقر بنك الاستثمار الأوروبي بلوكسمبورج لبحث عدد من ملفات التعاون المشترك

ومن المقرر أن تعقد وزيرة التعاون الدولي، خلال الزيارة عددًا من اللقاءات الثنائية مع كبرى قيادات بنك الاستثمار الأوروبي، كما تشارك في جلسة نقاشية تحت عنوان "الاستثمار في الحلول المناخية لتقليل الانبعاثات"، ينظمها بنك الاستثمار الأوروبي ومعهد بنك الاستثمار الأوروبي ومعهد الجامعة الأوروبية.

ويتناول الويبينار أفضل الممارسات في مجالات تحول الطاقة وكذلك الابتكار ، والتي تعتبر حاسمة لمواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ، ومناقشة الاستعدادات لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) في مصر ومناقشة دور مختلف الأطراف ذات الصلة في إنجاح COP27.

لحضور الجلسة النقاشية التي تشارك فيها وزيرة التعاون الدولي إلى جانب قيادات بنك الاستثمار الأوروبي والتي تعقد غدا في تمام الساعة 2 ظهرا يرجى التسجيل على الرابط التالي:-

https://www.eib.org/en/infocentre/forms/registration-investing-in-net-zero-leading-the-way