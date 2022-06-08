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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /702980/لبنان-يقترح-زراعة-القمح-فى-سوريا-لسد-أحتياجات-دول-الجوار

دوت الخليج

وقال بو حبيب :" الأراضي السورية بخصوبتها يمكن أن يكفى الناتج الزراعي كل من سوريا ودول الجوار مؤكدا على ضرورة اتمام ذلك بدعم تقني ومالى من منظمة التغذية والزراعة الدولية.

وأكد خلال المؤتمر على ضرورة انهاء الحرب فى أوكرانيا والضغط على الأطراف المعنية بالأزمة وذلك من أجل تسهيل تصدير الحبوب والمواد الأخري دون أي تأخير.

كما أشار الوزير بو حبيب إلى معاناة الدولة اللبنانية بسبب النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينين لافتا إلى استمرار المجتمع الدولى فى تأمين التمويل للاستهلاك دون الأستثمار فى البني التحتية والموارد الأنسانية والانتاج.

جلسة حوار بشأن الأمن الغذائي لرفع الحصار عن القمح الأوكراني

ويذكر أن وزير الخارجية الايطالى، لويجي دي مايو أعلن عن تنظيم جلسة للحوار بشأن الأمن الغذائي فى المنطقة والتي تهدف رفع الحصار عن كميات القمح فى أوكرانيا، ويترأس هذا المؤتمر وزراء خارجية كل من ايطاليا، لبنان، تركيا،ألمانيا ومشاركة عدد من الدول والمنظمات الدولية المعنية بالأمن الغذائي.

ومن جهة أخري اعلنت روسيا عن أستعدادها لعقد لقاء رباعي فى أسطنبول مع كل من الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا لنقاش حول أزمة تصدير الحبوب.

روسيا لا تعيق نقل الحبوب الأوكرانية

وفى سياق متصل أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لاتعيق نقل الحبوب الأوكرانية مضيفا أن يمكن نقل الحبوب عبر الموانئ الخاضعة للسيطرة الأوكرانية من خلال حوض البحر الأسود .

كما أعلن مندوب روسيا الدائم فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا لديها الأستعداد لتوفيرعبور أمن للسفن الناقلة للحبوب الأوكرانية لافتا إلى ضرورة قيام السلطات الأوكرانية بإزالة الألغام من البحر.