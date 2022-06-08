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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /702987/وظائف-شركة-أمان-2022-أعرف-الشروط-وتفاصيل-التقديم

ينشر دوت الخليج تفاصيل وظائف شركة أمان والشروط المطلوبة للتقديم، خاصة أن شركة أمان لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في توفير فرص عمل خالية للشباب ويستهدف الكثيرون البحث عن وظاف شركة أمان الجديدة.

وظائف شركة أمان أعلنت شركة أمان للدفع الالكتروني – إحدى شركات مجموعة رايه القابضة للاستثمارات المالية - عن رغبتها فى شغل وظيفة مشرف مبيعات بمحافظة اسيوط: مشرفين مبيعات (Outdoor)(تجزئة- جملة) - مسئول عن تحقيق المستهدف الشهرى و الاشراف على فريق المبيعات. - خبرة من (5-10) سنوات فى مجال المبيعات. - عمل كمشرف مبيعات (3-4) ع الاقل. - حاصل علي مؤهل عالي. - حسن المظهر والسن لا يزيد 35 سنة. - مطلوب في محافظة اسيوط. - يفضل خبرة في مجال المبيعات ( الدفع الالكتروني اوالمواد الغذائية). شركة أمان وللتقديم في وظائف شركة أمان برجاء ارسال السيرة الذاتية على الايميل التالى: [email protected] مميزات وظائف شركة أمان - تأمين صحي - تأمين اجتماعي - تأمين علي الحياة - راتب ثابت-عمولة - بدلات

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