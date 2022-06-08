نقابة الصحفيين تعلن موعد الجرعة الثالثة لـ لقاح كورونا للأعضاء وأسرهم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 05:26 مساءً - أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بنقابة الصحفيين، بدء منح الصحفيين وأسرهم الجرعة الثالثة التنشيطية للقاح كورونا، للحاصلين على الجرعتين وذلك أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقان 20و21و22 يونيو 2022 من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية بعد الظهر بمسرح النقابة، أما بخصوص الأطفال؛ متوفر جرعات لقاح فايزر من سن 12 سنة إلى سن 18 سنة، مع إحضار صورة من شهادة الميلاد لمن أقل من 16 سنة، ولما فوق صورة بطاقة الرقم القومي.

وقالت النقابة العامة للصحفيين في بيان لها، إنه حرصًا على تسهيل الإجراءات، وحصول الزملاء على الجرعة الثالثة التنشيطية.. نأمل من الزملاء وأسرهم الالتزام بالمواعيد، وإحضار شهادة الحصول على الجرعة الأولى والثانية المدون بها التاريخ.

كانت قد أعلنت نقابة الصحفيين، أنه تقرر إقامة احتفال المسابقة وتوزيع الدروع وشهادات التكريم عن عامي 2020 و2021، يوم 5 يوليو المقبل.

وذكرت النقابة في بيان لها في بيان لها، أن النقابة ستحتفل نقيبًا ومجلسا بالزملاء الفائزين، وتكريم الحاصلين على رسائل الماجستير والدكتوراه، وعدد من رائدات ورواد المهنة في حفل كبير بمسرح النقابة يليق بهم.