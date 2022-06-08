وزير الزراعة: مصر تصدر أكثر من 350 منتجًا زراعيًا



حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 05:26 مساءً - كشف السيد القصير وزير الزراعة، واستصلاح الأراضي، حجم المنتجات الزراعية التي تصدرها مصر.

وقال وزير الزراعة واستصلاح الزراعي، في كلمته، منذ قليل، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن مصر تصدر الآن؛ أكثر من 350 منتجًا زراعيًا، فيما بلغ حجم الصادرات الزراعية نحو 5.6 مليون طن بـ 3 مليار و100 ألف دولار، مؤكدًا أن دعم القيادة السياسية للقطاع الزراعي ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المحاصيل، حيث أنه حصل على دعم غير مسبوق على مدار الـ 8 سنوات الماضية، مشيرًا إلى إشادة المؤسسات الدولية بالنهضة التي تشهدها مصر في القطاع الزراعي.

ولفت السيد القصير خلال كلمته، إلى نصيب الفرد من القرعة الزراعية الآن، حيث أنه أصبح لا يعادل 2 قيراط، وفي وقت سابق كان نصيب الفرد الواحد أكثر من فدان أو فدانين، مؤكدًا أن هناك توسع في الاستثمار الزراعي ومشروعات الإنتاج الحيواني، والتي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص.

وعن حصة مصر في المياه، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حصة مصر لم تتغير، كما أن الدولة المصرية تعمل على توفير مصادر بديلة لتوفير احتياجاتنا من المياه.

وأضاف القصير، أن مصر رفضت شُحنة قمح قادمة من الهند، لاحتوائها على آفات خطيرة، رغم احتياج مصر الشديد للقمح، مشددًا على أن الحجر الزراعي المصري لن يقبل أي منتج مهما كانت حاجة البلاد إليه، في حالة مخالفته لشروط الحجر الزراعي، موضحًا أن العام الحالي سيشهد تحقيق 10 ملايين طن من محصول القمح، وذلك بفعل تحسين السلالات وإنتاج تقاوي جديدة؛ تحتمل النضوج في ظروف الجو الصعبة.