أخبار مصرية

لمدة 6 ساعات.. قطع المياه الجمعة عن عين شمس وعدة مناطق بالقاهرة...

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 05:26 مساءً - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق "عين شمس الشرقية بالكامل – الشيراتون – الكلية الحربية، وذلك اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 10-06-2022 الساعة الحادية عشر مساء حتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق 11-06-2022، نظراً لقيامها بأعمال صيانة بخط قطر 1500مم بمحطة مياه مسطرد.

وأوضحت الشركة أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا