مطران الكاثوليك بسوهاج يفتتح دورة اللغة الفرنسية

جدة - نرمين السيد - ويقدم دورة اللغة الفرنسية العديد من المتطوعين الفرنسيين، حيث تم تقسيم المتقدمين إلى ثلاثة مستويات.

وألقى الأنبا توما الكلمة الافتتاحية، التى أعرب فيها عن طموحه فى أن يجيد شبابنا اللغات الأجنبية ويتحدثونها بطلاقة، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسى للمركز هو سد الفجوة فى ندرة مراكز تعليم اللغات بمحافظة سوهاج وهو ما تم تحقيقه بالفعل من خلال افتتاح مركز مار توما للغات.

وأضاف صاحب النّيافة: إن زيادة الطلب بسوق العمل على المتمكنين من اللغات الأجنبية، أدى إلى إنشاء هذا المركز، مؤكدًا أن هذا هو جزء أساسى من الدور الاجتماعى للكنيسة الكاثوليكية.

الجدير بالذكر أن نّيافة الأنبا توما حبيب كان قد افتتح مركز مار توما للغات وتكنولوجيا المعلومات بسوهاج، خلال زيارة سيادة المطران نيقولاس هنرى، سفير الفاتيكان بمصر لإيبارشيّة سوهاج للأقباط الكاثوليك.