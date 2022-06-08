انطلاق فعاليات مبادرة «كن رائد أعمال مبدع» ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - انطلقت أولى فعاليات مبادرة "كن رائد أعمال مبدع" بمركز شباب صلاح سالم بمدينة بنى سويف، والتى تنفذها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتنمية، ضمن محافظات المرحلة الثانية من المبادرة، والتى تستهدف الشباب فى الفئة العمرية من سن 21 إلى 35 سنة.





وأوضح مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة ببنى سويف -فى بيان اليوم الأربعاء- أن المبادرة يتم تنفيذها حتى 7 يوليو المقبل بالمحافظة ضمن المرحلة الثانية، التى تشمل بجانب بنى سويف، محافظات (سوهاج، أسيوط، قنا، الفيوم، مطروح، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، القليوبية، كفر الشيخ، الإسماعيلية، السويس)، وتشرف على تنفيذها الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب برئاسة منال جمال والإدارة العامة للمشروعات بالوزارة بقيادة نانيس الناقورى. وأضاف أن المبادرة تستهدف تمكين الشباب من أجل مستقبل أفضل لأنفسهم ومجتمعاتهم، وتأهليهم لاكتساب المهارات التكنولوجية الأساسية لأى رائد أعمال حيث يتضمن محتوى البرنامج التدريبى موضوعات "تعريف ريادة الأعمال، التفكير الإبداعى، مهارات العمل الجماعى، توليد الأفكار، مهارات العرض والتقديم، التعريف بأنواع المشروعات".

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