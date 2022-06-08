المشاط تؤكد أهمية الشراكات بين القطاع الخاص ورواد الأعمال

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى أهمية الشراكات الدولية والإقليمية لتعزيز وتطوير بيئة ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما فى منطقة شمال أفريقيا، وأن الشراكات التى تنشأ بين رواد الأعمال والمبتكرين والقطاع الخاص لا غنى عنها لدفع النمو والتغلب على تحديات التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما ظهر جليا عقب جائحة كورونا.





جاء ذلك فى الكلمة التى ألقتها عبر الفيديو فى الفعاليات الختامية للمؤتمر الإقليمى لشمال إفريقيا حول "مستقبل التشغيل ودور ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى عالم ما بعد كوفيد"، الذى نظمته وزارة الإدماج الاقتصادى والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات بالمملكة المغربية، وبنك التنمية الإفريقى بالعاصمة الرباط، بمشاركة وفود وزارية من دول عربية وإفريقية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى أن مصر تعمل باستمرار مع شركاء التنمية لتحفيز التقدم نحو تهيئة بيئة ريادة الأعمال والابتكار، فى ظل دورها الرئيسى فى دفع النمو الاقتصادى وخلف فرص العمل لا سيما للشباب والمرأة.

وأضافت أنه من أجل دعم الشركات الناشئة، تعمل الحكومة على اتخاذ تدابير تنظيمية لتيسير عمل رواد الأعمال والمبتكرين، وتعزيز فرص الوصول إلى التمويل وتشجيع الاستثمار الخاص، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة بإتاحة تأسيس الشركات الناشئة عبر الإنترنت من خلال منصة رقمية مخصصة لذلك، والسماح بإنشاء الشركات افتراضيا دون التقيد بمقر فعلى، والتوسع فى إنشاء المناطق التكنولوجية.

وأبدت المشاط تطلعها إلى مواصلة الجهود مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الحكومة فى تنفيذ الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، بما يعزز النمو الشامل والمستدام ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائى تضم 1.2 مليار دولار موجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وتشمل 26 مشروعا تدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادى، والهدف التاسع الصناعة والابتكار والبنية التحتية.

وذكرت أنه من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار التى تساهم الدولة بجزء من رأسمالها من خلال وزارة التعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار، ومسرعتى الأعمال التابعتين لها وهى فلك ستارت ابس واى اف جى اى فى فنتك، يتم العمل على دعم الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية، وفتح المجال لشركاء التنمية للمساهمة فى هذه الشركات، موضحة أنه حتى نهاية العام الماضى تلقت أكثر من 176 شركة استثمارات مباشرة وغير مباشرة من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، التى تعد نموذجا للشراكات بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص لدعم الشركات الناشئة.