«معلومات الوزراء» يستعرض استراتيجيات عمله أمام وفود منحة ناصر للقيادة

جدة - نرمين السيد - استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، خلال جلسة حوارية، عُقدت صباح اليوم مع المُشاركين فى منحة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر للقيادة الدولية "الدفعة الثالثة" تحت شعار "شباب عدم الإنحياز وتفعيل تعاون الجنوب جنوب"، استراتيجيات ومجالات عمله وطبيعة دوره، باعتباره أحد أبرز مؤسسات الفكر وصنع القرار الرائدة محلياً وإقليمياً ودولياً، وذلك بمقر دار الهيئة الهندسية.





فى إطار تنظيم سلسلة من اللقاءات والزيارات لمؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة للمُشاركين فى برنامج المنحة، برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتأهيل 150 قياديا من شباب وفتيات دول عدم الانحياز والدول الصديقة، والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 31 مايو حتى 17 يونيو الجارى.

وأشاد المركز فى بيانه بالاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية لدول القارة الإفريقية وسعيها المستمر والمتواصل لتطوير وتعزيز علاقاتها معهم على جميع المستويات، وذلك فى إطار استراتيجية ثابتة انتهجتها الدولة على مدار الأعوام الماضية واستطاعت من خلالها أن تستعيد دورها الفاعل والمحورى فى القارة السمراء.

وأوضح المركز، أن هذا اللقاء يأتى فى إطار دوره المحورى فكريا وبحثيا، باعتباره مركز فكر الحكومة المصرية، والذى يشهد ترسيخاً لعهدٍ جديدٍ، تميَّز خلاله فى كثير من المجالات التى أكدت دوره الرائد فى منظومة دعم متخذ القرار والإتاحة المعلوماتية، والتواصل المجتمعى مع المؤسسات والجهات المختلفة على الصعيدين المحلى والدولى.

هذا وقد شهدت الجلسة الحوارية قيام قيادات مركز المعلومات باطلاع المُشاركين على عرض تقديمى شامل عن رؤية المركز وأهدافه الاستراتيجية، ومحاور عمله الرئيسية، وأهم الإدارات والوحدات والمراكز واللجان التابعة له، والإمكانيات والخبرات التى يتمتع بها فى مجالات دعم القرار، وكذلك أحدث أنشطته وإصداراته المختلفة ودوره فى منظومة دعم متخذ القرار فى مصر.

كما شهدت الجلسة كذلك استعراض لدور قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالمركز، واستمع خلالها المُشاركين لشرح تفصيلى عن دور القطاع ومهامه فى مواجهة الأزمات والكوارث من خلال اعتماده على منظومة وطنية متكاملة على المستوى القومى ترتكز على إطار مؤسسى متكامل، وغرفة عمليات مركزية تضم ممثلين عن أجهزة وهيئات الدولة المعنية، وتتيح الاتصال المباشر بجميع الوزارات والمحافظات على مستوى الجمهورية من خلال شبكة (الفيديو كونفرانس) وتأتى كعنصر رئيسى ضمن تكوين هذا القطاع.

حيث يهدف القطاع إلى إعداد الاستراتيجيات والخطط القومية والسيناريوهات فى هذا المجال، وكذلك تأسيس نظام وطنى للإنذار المبكر بالأزمات قبل وقوعها، فضلاً عن رفع الوعى المجتمعى لبناء ثقافة سليمة للتعامل معها.

تجدر الإشارة إلى أن منحة ناصر للقيادة الدولية هى منحة دولية تنفذها وزارة الشباب والرياضة وتأتى استكمالاً لجهود الدولة المصرية فى تعزيز دور الشباب محلياً وإقليمياً وقارياً ودولياً من خلال تقديم الدعم والتأهيل والتدرب، وتمكينهم فى المناصب القيادية والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم.

وتستهدف المنحة شباب وفتيات دول عدم الانحياز والدول الصديقة من صناع القرار بالقطاع العام، وخريجى برنامج متطوعى الاتحاد الأفريقى، والقيادات التنفيذية بالقطاع الخاص، كما يشارك بالمنحة ممثلى الأفرع الوطنية لشبكة شباب حركة عدم الإنحياز، ونشطاء المجتمع المدنى، ورؤساء المجالس القومية للشباب، وأعضاء المجالس المحلية، وقيادات حزبية شابة، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وكذلك الباحثين بمراكز البحوث الإستراتيجية والفكر، وأعضاء النقابات المهنية، والإعلاميين والصحفيين، ورواد الأعمال الاجتماعيين.

يشار أيضاً، إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذى يعد مركز فكر الحكومة المصرية، تتمثل مهمته فى دعم اتخاذ القرار فى قضايا التنمية الشاملة، والتفاعل مع القضايا المجتمعية التى من شأنها التأثير على مسيرة الأداء التنموى، وتبنى رؤية طموحة لمصر، من خلال آليات عمل ترتكز على منهجيات علمية رصينة وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية بما يخدم عملية صنع القرار التنموى ورسم السياسات العامة للدولة.