افتتاح أول مركز صحة أسرة بمعايير التأمين الشامل فى جامعة بدر

جدة - نرمين السيد - وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن مركز صحة الأسرة التابع لجامعة بدر، يضم عيادات فى أكثر من 20 تخصص طبى، أبرزها (طب الأسرة، التثقيف الصحى والأسرى، تنظيم الأسرة، طب أطفال، طب أسنان، قلب وأوعية دموية، أمراض نساء وتوليد، الأمراض الجلدية، جراحة أنف وأذن وحنجرة، سمعيات، طب طبيعى، وروماتيزم وتأهيل، جراحة تجميل وحروق، باثولوجيا إكلينيكية، تغذية علاجية، إطالة العظام وإصلاح التشوهات، الأمراض العصبية والطب النفسى، باطنة، الجراحة العامة، الخدمات الوقائية، أشعة تشخيصية، معامل).

وأضافت الهيئة، أن مركز صحة الأسرة بجامعة بدر، تابع لمؤسسات جامعة بدر للتنمية المجتمعية، حيث سيقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية لأهالى مدينة بدر والمناطق المحيطة لها بأسعار رمزية، كما أن العيادات به مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، ويقدم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى 11 ليلا، من خلال نخبة من الاستشاريين والأخصائيين وأساتذة الجامعات فى كافة التخصصات الطبية، ومنها كليات (الطب البشرى، الأسنان، العلاج الطبيعى) بجامعة بدر بالقاهرة.

وأشاد السبكى، بمستوى مركز صحة الأسرة لجامعة بدر بالقاهرة، وتجهيزاته الطبية، كما أشاد بمجموعة الخدمات التى سيقدمها المركز، والتى تضم أهم التخصصات من مستويات الرعاية الصحية الأولية للمواطنين، بما يمثل 80% من احتياجاتهم لخدمات الرعاية الصحية، مؤكدا أهمية المشاركة المجتمعية لجميع الجهات المعنية بالشأن الصحى فى مصر سواء من القطاع الحكومى أو الأهلى أو الخاص لتوفير الرعاية الصحية الشاملة للمصريين بأعلى معايير الجودة العالمية.

وأعرب السبكى، عن سعادته البالغة للجهود المبذولة بالجهات المعنية المختلفة بالشأن الصحى فى الدولة لاستعادة الهرم الصحى على الوضع السليم، بحيث يكون الاهتمام بشكل أكبر بالرعاية الصحية الأولية، والتى تمثل العمود الفقرى وبوابة الفرد الأولى للحصول على الخدمات الطبية بمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وأكد أن القطاع الصحى المصرى يستوعب ويشجع كافة الفاعلين من القطاع الخاص والأهلى بجانب الحكومى، لتكامل خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، وأن هذه الخطوة تعد هامة لقيادة المزيد والمزيد من المبادرات سواء من القطاع الأهلى أو الخاص لفرص واعدة للاستثمار فى مجال الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها العمود الفقرى للمنظومة الصحية طبقا لنظام التأمين الصحى الشامل الجديد، متابعا سندعم جهود القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال.

وأضاف أن تشجيع الخريجين من كليات الطب للتخصص فى طب الأسرة هدف استراتيجى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، بما يعد تشجيع لمقدمى الخدمة الصحية من الأطباء للتخصص بمجال طب الأسرة، لتغطية احتياجات الدولة من احتياجات أطباء الأسرة، مشيرا إلى أن الدولة تحتاج لأكثر من 25 ألف طبيب متخصص بطب الأسرة لضمان استدامة منظومة التأمين الصحى الشامل، ولافتا نسعى لتشجيع الخريجين من كليات الطب للتخصص بهذا المجال المهم والحيوى لتعزيز مفهوم طب الأسرة وتعزيز الصحة العامة للمواطنين.

وتابع السبكى: جامعة بدر بالقاهرة هى أحد المؤسسات العلمية المرموقة بالدولة التى تملك القدرات والكفاءات الطبية والفنية لتوفير خدمات رعاية صحية آمنة ذات جودة عالية للمواطنين، وتعاونهم مع الجهات المماثلة للدولة فى قطاع الرعاية الصحية، لتحقيق الأهداف المشتركة للطرفين بما يحقق الصالح العام وتوفير أعلى مستوى رعاية صحية للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.

من جهته، أعرب الدكتور حسن القلا، عن سعادته بمشاركة الدكتور أحمد السبكى، كرئيسا للهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، فى افتتاح مركز صحة أسرة جامعة بدر بالقاهرة اليوم، مشيرا إلى أنه من أشد المؤيدين لفكرة تعزيز الصحة العامة للمواطنين، وتعزير الاستثمارات فى مجال الرعاية الصحية الأولية، لخدمة أكبر شريحة من المجتمع دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة.

وأكد أن مركز صحة أسرة جامعة بدر بالقاهرة، سيقوم بالإشراف عليه نخبة من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس المتخصصين فى الصحة العامة وتخصص طب الأسرة من كليات الطب البشرى بجامعة بدر بالقاهرة، إضافة إلى أنه يعد مركز تعليمى لخريجين كليات الطب الذين لديهم رغبة فى التخصص بمجالات طب الأسرة لزيادة عدد المتخصصين فى هذا المجال.

تجدر الإشارة، إلى أن مركز صحة أسرة جامعة بدر بالقاهرة، مبنى على معايير منظومة التأمين الصحى الشامل ومؤهل ليكون ضمن المراكز الصحية المقرر انضمامها لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وقت تطبيق المنظومة بمحافظة القاهرة فى المستقبل.

وشهد افتتاح مركز صحة أسرة جامعة بدر بالقاهرة، اليوم، أيضا ممثلى عن وزارات "التعليم العالى والبحث العلمى، التضامن الاجتماعى، الإسكان"، إضافة إلى ممثلى عن مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، والعلاج الحر، والأحزاب المختلفة.