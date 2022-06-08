صحة الشرقية: إجراء جراحة عاجلة ودقيقة بالمخ لطفلة بمركز إيواء العاشر

جدة - نرمين السيد - أجرت الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، جراحة عاجلة ودقيقة لتركيب صمام بالمخ للطفلة سماح، كريمة النسب، والقاطنة بمركز إيواء الأطفال المعثور عليهم بالحى الحادى عشر بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدنى، وبالتنسيق مع أحد المستشفيات غير الحكومية "الخاصة" بمدينة العاشر من رمضان، ومشاركة أستاذ جراحة المخ والأعصاب بأحد الجامعات المصرية، بدون أجر، والذى رفض ذكر اسمه، وذلك بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية والمعملية والأشعات اللازمة، حيث كانت تعانى من ارتشاح شديد فى المخ، وتمت العملية الجراحية بنجاح، والحالة الآن مستقرة، وتم عودة الطفلة إلى مركز الإيواء بالعاشر لاستكمال الرعاية اللازمة لها.





يأتي ذلك فى إطار حرص الدولة على الإهتمام برعاية أبنائنا وبناتنا الأطفال، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتعليمات وزير التعليم العالى القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبإشراف مباشر من الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل

وزارة الصحة بالشرقية. وقدم وكيل الوزارة الشكر لمدير الإدارة الصحية بالعاشر، ومدير المستشفى الخاصة، وجميع الفرق الطبية من الأطباء، وهيئة التمريض، والخدمات المعاونة، والمشاركين فى هذا العمل، والعاملين بمركز الإيواء، نظرًا للجهود المبذولة لصالح المرضى وأبنائنا الأطفال بالمحافظة، ومؤكدًا على دورهم الهام فى رعاية وتربية هؤلاء الأبناء، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، من أجل إنشاء مواطن صالح ينفع نفسه ومن ثم المجتمع الذى يعيش فيه. يذكر أنه تم نقل جميع الأطفال بدور الإيواء بكفر صقر وفاقوس، إلى مركز الإيواء الجديد بالحى الحادى عشر بمدينة العاشر من رمضان، منذ ثلاثة شهور تقريباً، بعد إنشائه وتجهيزه بتكلفة تقديرية بلغت ٨.٥ مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية، على ثلاثة أدوار، على مساحة ٢٠٠٠م٢، ليسع ١٥٠ طفل، ويشمل غرف للنوم، وغرف للمعيشة، وغرف للترفيه مزودة بألعاب للأطفال، وغرف لتحضير الرضعات، وغرف للملابس، والمطبخ، والمغسلة، هذا بالإضافة لغرف للإقامة المنفردة للأطفال حال وجود نزلات برد أو خلافه.

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