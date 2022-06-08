رفع 1800 حالة تعد وإشغال بحدائق الأهرام

وفى ذلك الإطار شنت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة فى حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام وشرطة المرافق حملات إشغالات مكبرة على مدار أربعه أيام بالقطع (ب، ع، ن، أ، ص، ح) وشوارع الجيش والضغط العالى.
وقد تابع محافظ الجيزة جهود الحملات والتى أسفرت عن تحرير 26 محضرا لمحلات مخالفة ورفع ومصادرة 1800 حالة إشغال ضمت كراسى وشيش وثلاجات واستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعة جائلين حيث تم رفع كافة حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.
وشملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الأهرام غلق وتشميع عدد من المحلات لإدارتها بدون ترخيص، كما تم إيقاف أعمال تحويل وحدات سكنية لمحلات تجارية وإزالتها بمناطق ب، ص و117 قطعه أ، 63 قطعة، وإيقاف أعمال تشطيبات محلات مخالفة وسحب المعدات وإزالة عشش مقامة بالمخالفة أسفل الضغط العالى.
وتمكنت الحملات بحدائق الأهرام من ضبط عدد 6 تروسكيلات تقوم بفرز القمامة بنهر الطريق وتم التحفظ عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف بالإضافة إلى إزالة موقف عشوائى للدراجات النارية أمام البوابة الأولى بطريق الفيوم ومصادرة 7 موتوسيكلات.
وشدد المحافظ على مواصلة جهود رصد المخالفات ورفع الإشغالات والمتابعة المستمرة على مدار اليوم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
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