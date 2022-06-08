وكيل صحة الشرقية يشارك فى احتفالية مستشفى السعديين بتعافى 35 مريض سرطان

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فى إحتفالية مستشفى السعديين المركزى بتعافى 35 مريضًا نهائيًا من الأورام السرطانية، بعد تلقيهم العلاج الإشعاعى أو الكيماوى أو الهرمونى اللازم، أو إجراء العمليات الجراحية اللازمة، وفقاً للتشخيص الطبى لهم، وخطة العلاج المقدمة لهم بالمستشفى، وذلك تحت عنوان "أنت البطل الحقيقى"، بقاعة الاجتماعات بالمستشفى، فى حضور فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروطى القارئ بالإذاعة والتليفزيون.





بدأت الاحتفالية بآيات قرآنية تلاها فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروطى، ثم كلمة وكيل وزارة الصحة، والذى أعرب عن سعادته البالغة بشفاء هذا العدد من الحالات من هذا المرض اللعين، ومقدماً الشكر لمدير المستشفى، وجميع الفرق الطبية المشاركة فى هذا العمل من الأطباء وهيئة التمريض والإداريين والفنيين والخدمات المعاونة، وعائلة الحاج عبد الرحمن مشهور.

وأكد الدعم المستمر للمنظومة الصحية من القيادة السياسية، ومعالى وزير الصحة، ومعالى محافظ الشرقية، وتضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى، للوصول إلى تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى والمواطنين بالمحافظة، وقام وكيل الوزارة وفضيلة الشيخ بتوزيع الهدايا العينية على المتعافين، وأخذ الصور التذكارية معهم، والذين أثنوا على أداء الخدمة الطبية المقدمة لهم خلال فترة العلاج حتى تماثلهم للشفاء التام، مشيدين بجهود الدولة المبذولة للإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وعقب الإحتفالية قام وكيل الوزارة بالاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بقسم الأورام، حيث بلغ حتى الآن إجمالى عدد العمليات الجراحية 298 عملية، وعدد 279 مريضًا يتلقى العلاج الكيماوى والهرمونى بالمستشفى.

وتفقد وكيل الوزارة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بقسم الكلى الصناعى الجديد، والذى تم تشغيله تجريبيا منذ 4 أيام، بعد تطويره ورفع كفاءته، وذلك بعد توقيع معالى الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بروتوكول تعاون بين محافظة الشرقية وجمعية الأورمان، مع السيد اللواء أركان حرب ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، لدعم القطاع الصحى بالمحافظة، ورفع كفاءة قسم الكلى الصناعى، ومحطة معالجة المياه، وقسم الحضانات بمستشفى السعديين، شامل البنية التحتية والأجهزة الطبية المطلوبة، مع عمل التوسعات اللازمة للأقسام الطبية بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، واستيعاب أكبر عدد من المرضى، بواقع 15 ماكينة غسيل كلوى بمشتملاتها، ليصل الإجمالى إلى 56 ماكينة غسيل كلوى، وعدد 15 حضانة ليصل الإجمالى إلى 35 حضانة، بتكلفة إجمالية 17 مليون جنيه، وجارى توريد التجهيزات الطبية اللازمة لقسمى الكلى الصناعى والحضانات عن طريق قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، بالتنسيق مع منظومة الشراء الموحد.