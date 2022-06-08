عاجل.. بيان مفاجئ من التعليم بشأن مصروفات الطلاب

جدة - نرمين السيد - عمم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية التابع لوزارة التربية والتعليم، خطابا على مديرى المديريات التعليمية على مستوى المحافظات، بشأن ربط قبول الملفات الخاصة بطلاب الصفوف الأولى بسداد المصروفات المدرسية.





وجاء بالخطاب، إنه فى ضوء موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتاريخ 17/6/2021، على سداد المصروفات الدراسية للصفوف الأولى مع قبول الملفات الخاصة بالطلاب وربط سداد المصروفات بقبول ملفات الطلاب على أن يكون إيصال السداد ضمن مسوغات قبول الملف.

وأضاف الخطاب: فى ضوء إعداد الصندوق تقريرا بما تم تنفيذه للعرض على السلطة المختصة فى شأن تحصيل مصروفات الصفوف الأولى، كونه الجهة المسؤولة عن التحصيل، ونظرا لما تبين خلال المراجعة من عدم التزام بعض المدارس بتنفيذ تعليمات السلطة المختصة فى هذا الشأن، وقبولهم الملفات الخاصة بالطلاب بدون سداد المصروفات المدرسية بالمخالفة للتعليمات الصادرة.

وبناء على ذلك، وجه صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، المختصين الماليين بالمديريات التعليمية بمراجعة موقف استلام ملفات طلاب الصفوف الأولى بدون مصروفات لجميع المراحل من قبل المسؤولين عن ذلك، وموافقته بما تم اتخاذه مع المخالفين وكذلك إجراءات التحصيل للعرض على السلطة المختصة فى هذا الشأن.

يذكر أنه بتاريخ 17 يونيو 2021، وافق الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، على ربط قبول ملفات الطلاب للالتحاق بالصفوف الأولى بمختلف المراحل: المستوى الأول برياض الأطفال، الصف الأول الابتدائى، الصف الأول الثانوى العام والفنى، بسداد المصروفات الدراسية، والتى بلغت فى مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى 305 جنيهات، وفى الصف الأول الثانوى العام 520 جنيها، والفنى 520 جنيها.

وبتاريخ 19 سبتمبر 2021، أصدر وزير التربية والتعليم الكتاب الدورى رقم 25 لسنة 2021، والذى ينص على منع تسليم الكتب المدرسية لطلاب المداس بجميع الصفوف الدراسية، إلا بعد سداد المصروفت الدراسية المحدد فئاتها وفق القرار الوزارى رقم 19 لسنة 2021.