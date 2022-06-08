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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /702812/امتحانات-الثانوية-العامة-ورقي-وجامعات-العالم-تسعى-لخطف-أبطال-مصر-والبرلمان-يخفض-الضريبة-الجمركية

يقدم موقع دوت الخليج، ملخصًا لأبرز أخبار التوك شو اليوم الثلاثاء الموافق 7 يونيو 2022، والذي شهد حالة من التنوع على برامج “التوك شو” ما بين الكشف عن تفاصيل امتحان الثانوية العامة هذا العام، إلى جانب تسليط الضوء على تدعيمات صندوق دوت الخليج، ومتابعات حول تمثيل لاعب الاسكواش محمد الشوربجي إنجلترا بدلا من مصر وأثره على باقي اللاعبين.

وكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن تفاصيل امتحان الثانوية العامة هذا العام، حيث قال إن الامتحان سيكون ورقيًا مثل العام الماضي، ولكن باختلافات بسيطة، حيث لم يُسمح للطالب بجلب التابلت أو كتب خارجية معه مثلما كان يحدث في العام الماضي.

وأضاف “شوقي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الطلبة كانت تستخدم التابلت في غير محلها، وأيضا الكتب الخارجية مُنعت لأنها تساعد على الغش، وليس مصدر للمعلومات.

وشدد وزير التربية والتعليم أن قانون الغش الجديد به عقوبات مغلظة، قد تصل إلى السجن أو الغرامات المالية أو حرمان الطالب لأكثر من عام من الدراسة، مناشدًا الأهالي بعدم التجمهر أمام المدارس لدعم أولادهم، لأن ذلك يزيد توترهم.

وناشد الإعلامي أحمد موسى، وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، بإنقاذ أبطال مصر، خاصة في ظل تخطيط جامعات العالم لخطفهم للعب باسمهم من خلال إغرائهم بالعديد من المغريات، وذلك بعد إعلان محمد الشوربجي تمثيله إنجلترا بدلا من مصر في بطولات الاسكواش المقبلة.

وأضاف “موسى”، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن جامعات العالم الكبرى مثل هارفارد وغيرها من الجامعات تعمل على استقطاب أبطال مصر من خلال توفير منح دراسية متميزة بشكل مجاني لهم، ومن ثم إقناعهم بالتجنيس واللعب باسم الجامعة بدلا من مصر.

وتابع أنه يجب على وزير التعليم العالي توفير منح دراسية متميزة من خلال الجامعات الجديدة في العاصمة الإدارية لأبطال مصر، لحمايتهم من التجنيس، “مش عاوزين نخسر حد تاني بعد محمد الشوربجي”.

ويرى الدكتور سيد خليفة، أن مصر تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي والقرارات الاقتصادية الجريئة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن، من خلال توفير الأمن الغذائي للمصريين، وسط الأزمات الكبرى التي يشهدها العالم كله في الوقت الحالي.

وأضاف “خليفة” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن قطاع الزراعة لم يشهد طفرات حقيقية سوى في عهد الرئيس السيسي، الذي كان له نظرة مستقبلية، حيث كان يعمل دائما على توفير الأمن الغذائي لمصر، “كان عامل حساب الأزمات دي، وبالفعل كان عنده حق”.

وأشادت الإعلامية بسمة وهبة، بجهود القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بدعم المرأة المصرية، مؤكدة أن المرأة المصرية لاقت دعما وتمكين في المناصب الكبرى في عهد الرئيس السيسي لم تشهده من قبل.

وأضاف “وهبة”، خلال تقديمها برنامج “90 دقيقة” المذاع عبر فضائية “المحور” أن الرئيس السيسي كرم المرأة قولا وفعلا، والجميع الآن يرى المرأة في المناصب القيادية، متابعة: “مصر بتتطور بجد، مش بس مؤسسات ومنظمات والإنسان المصري كمان بيتطور”.

وكشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة داخل مجلس النواب، عن التعديلات الجديدة التي تم إقرارها على التعريفة الجمركية قائلا إن تلك التعديلات هدفها تشجيع المصنع المصري، ودعم الصناعة الوطنية المصرية، وحماية المصنع المصري بشكل أكبر.

وأضاف “عمر”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “صالة التحرير” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن مجلس النواب أقر تخفيض الجمارك على 74 صنف من الخامات ومدخلات الإنتاج من أجل تشجيع المصنع المصري من جديد على تصدير منتجاته، بالإضافة إلى رفع التعريفة الجمركية على 8 أصناف فقط، ويأتي ذلك في إطار حماية الصناعة المصرية، مؤكدًا على أن كل ما تم رفع تعريفته الجمركية مواد إنتاج وليس سلع يستخدمها المواطنين.

وكشف محمد مختار، المتحدث باسم صندوق دوت الخليج، عن أن الصندوق يعمل على توفير الدعم الغذائي لـ 11 مليون مواطن بشكل سنوي، مشيرًا إلى أن مجهودات الصندوق ظهرت للجميع خلال العامين الماضيين، خاصة في ظل تفشي أزمة فيروس كورونا، والمجهودات الجبارة من الدولة المصرية لدعم المواطن وقتها.

واضاف “مختار” في مداخلة هاتفية مع برنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى ويُذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الصندوق كان له تدعيمات أخرى خاصة لمستشفيات العزل وقت أزمة كورونا، حيث نجح الصندوق في تدعيم 48 مستشفى عزل على مدار العامين الماضيين بكل ما تحتاجه المستشفيات.