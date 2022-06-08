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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /702982/النقض-تأييد-أحكام-الإعدام-لاثنين-و10-سنوات-لمتهمين-لاستعراضهم-القوة-والقتل

أصدرت محكمة النقض حكمها بقضية تعود أحداثها الي عام 2015 بالشرقية، بالتصدي لموضوع القضية، وذلك بعد قبول طعن المتهمين بالواقعة، في اتهامهم باستعراض القوة والعنف والقتل العمد والشروع في القتل.

منطوق الحكم

وجاء في منطوق محكمة النقض أولا وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين "كرم ع" و"السيد ع" وشهرته "ديدى" بالإعدام شنقا، وثانيا بمعاقبة كل من المتهمين "اكرم .ع" و"سعد .س" وشهرته رحيمة و'سمير.ا" وشهرته "سيكا" بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليهم ومصادرة المضبوطات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

تحقيقات النيابة

تفاصيل القضية كشفتها تحقيقات النيابة العامة عندما أسندت للمتهمين بأنهم من ذوي النشاط الإجرامي، فاتخذوا من القوة والعنف لتنفيذ مخططهم بأن أعدوا مشاجرة كانوا طرفاً بها فاستعرضوا القوة والعنف علي ضحاياهم باستخدام الأسلحة النارية مما تسبب في سقوط قتيلين وإصابة آخر نتيجة الإصابات المرفقة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتهم وتدارك الأخير الشفاء العلاج وهو سبب لا دخل لإرادتهم فيه .

بداية الواقعة

وكانت مديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا في يونيو عام 2015 مفاده قيام المتهمين بقتل اثنين عمدا مع سبق الإصرار والترصد ، كما شرعوا في قتل اخر وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية، فضلا عن قيامهم باستعراض القوة والعنف ، فتم تحديد المتهمين بعد تشكيل فريق بحث جنائي وإعداد التحريات والقبض عليهم وحبسهم علي ذمة التحقيقات وإحالتهم للنيابة العامة الي محكمة الجنايات وبعد تداول القضية لعدة جلسات والاستماع الي مرافعة النيابة العامة والشهود وفض الاحراز ودفاع المتهمين قضت المحكمة بإعدام اثنين والمؤبد لثلاثة آخرين فطعن المتهمين أمام محكمة النقض فتم قبول الطعن وتصدي كمحكمة موضوع واصدرت قرارها المتقدم .

المشدد 3 سنوات لـ سائق المواد المخدرة في المعادي

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار سامي زين الدين، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه لحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.

دوت الخليج

وحملت القضية رقم 16408 لسنة 2021جنايات المعادي والمفيدة برقم 2346 لسنة2021 كلي جنوب القاهرة، وكشف أمر الإحالة أنه في يوم 18 اكتوبر 2021 بدائرة قسم شرطة المعادي أحرز المتهم عبادة ك سائق، بقصد الاتجار جوهرا مخدر نبات الحشيش في غير الاحوال المصرح بها قانونياً،كما أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدر"الميثامفيتامين".

الشهود

وأوضح المقدم شهاب الشاعر، بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأنه نفاذ لاذن النيابة العامة الصادر له ضبط المتهم حال قيادتة سيارته وبتفتيشه عثر بحوزته على حقيبة تبين احتوائها علي قطعة كبيرة الحجم وستة قطع آخرين لمخدر الحشيش وثلاثة اكياس لمادة مخدرة واثني عشر كيس آخرين تبين احتوائهم لمادة مخدرة وميزان حساس ومبلغ مالي وهاتف محمول.

مواجهة المتهم

وبمواجهته أقر باتجاره في المواد المخدرة والمبلغ المالي حصيلته والهاتف المحمول لسهولة التواصل مع عملائه والميزان لتجزئة ووزن المواد المخدرة والسيارة لسهولة التنقل لترويج المواد المخدرة.

وثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن اثنا عشر كيس بداخل كل منهم اجزاء نباتية خضراء اللون جافة ثبت أنها لنبات الحشيش الجاف المدرج بالجدول الاول من قانون المخدرات، وثلاثة اكياس بداخلهم مسحوق ومادة كريستالية ثبت أنها لمادة الميثامفيتامين المدرج بالجدول الاول من قانون المخدرات، وقطعة كبيرة لمادة سمراء اللون ثبت أنها الحشيش المخدر، وستة قطع لمادة سمراء اللون.