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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /702979/الاتحاد-الكوري-الجنوبي-يخاطب-نظيره-المصري-لتأكيد-سداد-قيمة-الطائرة-الخاصة-بالكامل

تلقي الاتحاد المصري لكرة القدم ، خطابا رسميا من نظيره الكوري الجنوبي يؤكد فيه أنه سدد بالفعل كامل قيمة الطائرة الخاصة التي ستقل منتخب مصر إلي العاصمة سول ، إلي الشركة الوطنية مصر للطيران تنفيذا لبنود التعاقد .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما شدد الاتحاد الكوري الجنوبي في خطابه لنظيره المصري ، علي التزامه الكامل بتنفيذ كافة بنود العقد الموقع بين الطرفين بشأن المباراة الودية بين منتخب مصر ونظيره الكوري الجنوبي المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري بالعاصمة سول.

نتيحة مباراة منتخب مصر وغينيا

حقق منتخب مصر فوزًا مهما على منتخب غينيا في بداية مشوار تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتقدم منتخب مصر على منتخب غينيا بهدف مقابل لا شيئ، وضلك ضمن تصفيات أمم إفريقيا.

وسجل مصطفى محمد هدف التقدم لمنتخب مصر في مرمى غينيا بالدقيقة 86 من عمر المباراة التي تقام حاليا على ملعب ستاد القاهرة ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

كما أضاع المنتخب أكثر من فرصة محققة للتقدم، عن طريق محمد صلاح، إلا ان الحارس تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 58 من عمر المباراة ألغى حكم المباراة هدفًا للمنتخب أحرزه عمر جابر، بسبب التسلل.

وكان قد انتهى الشوط الاول من مباراة مصر وغينيا بالتعادل السلبي بين المنتخبين، وشهد الشوط الأول من المباراة سيطرة من المنتخب الوطني لكن دون أي فاعلية على مرمى الحارس الغيني.

قائمة المنتخب الوطني