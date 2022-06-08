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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /702978/بنك-مصر--أعرف-رسوم-السحب-والإيداع-من-ماكينات-atm-بعد-الزيادة

ينشر دوت الخليج رسوم السحب والإيداع من ماكينات atm بنك مصر بعد الزيادة، خاصة أن العديد من عملاء بنك مصر يرغبون معرفتها بجانب بحثهم عن رقم خدمة عملاء بنك مصر للتواصل من داخل مصر وخارجها فهو من أبرز البنوك المطروحة على الساحة المحلية ويعتبر تانى بنك محلي بعد البنك الأهلي المصري.

رسوم السحب والإيداع من بنك مصر إليكم الرسوم المحددة عند السحب والإيداع من بنك مصر والاستعلام عن الرصيد من خلال الآتي: - تبلغ رسوم السحب من ماكينات ATM نحو 6 جنيهات لكل عملية - جنيهان في حالة الاستعلام عن الرصيد. رقم خدمة عملاء بنك مصر يمكنكم التحدث مع خدمة عملاء الخاصة ببنك مصر عن طريق الرقم المختصر 19888؛ أو الذهاب إلي خدمة العملاء الموجود بمبني البنك في منطقتك. خدمة عملاء بنك مصر رقم أرضي يمكنكم التواصل مع خدمة عملاء بنك مصر من أي رقم أرضي علي رقم 19888.

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