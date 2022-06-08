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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /702975/أبرزها-الورش-المخالفة-وتجاهل-الواحات-هشام-حسين-يواجه-اللواء-أحمد-راشد-بمشاكل-أهالي-الجيزة

وجه الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، سؤالا لمحافظ الجيزة، بشأن مصير مدينة الحرفيين بطريق الفيوم والتي من المقرر نقل الورش الموجودة في الجيزة إليها من داخل الكتل السكنية.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وأثار عضو مجلس النواب، أزمة انتشار الورش بين الكتل السكانية وتحديدا في فيصل والهرم وما تشهده من مخالفات صارخة سواء في سرقة المياه والكهرباء، وعدم وجود تراخيص، فضلا عن مخالفة مواعيد التشغيل والتي تستمر لساعات متأخرة من الليل، بما يتسبب في أذى وضرر بالغ بالمواطنين.

وأشار النائب، إلى أن هذه المشكلة مستمرة بدون أي حلول بالرغم من تعدد الشكاوى في هذا الشأن، والأحياء لا تتحرك ولا تستجيب لشكاوى الأهالي من هذه المخالفات الصارخة.

وأكد هشام حسين، أن مدينة الحرفيين مر عليها سنوات وسنوات، وحتى الآن لا أحد يعلم مصيرها، مشيرا إلى أنها ستكون فرصة لحل الأزمة القائمة.

أبرزها الورش المخالفة وتجاهل الواحات.. هشام حسين يواجه اللواء أحمد راشد بمشاكل أهالي الجيزة

وأشار عضو مجلس النواب، أيضا إلى أزمة مشاكل الصرف الصحي والمياه في منطقة الهرم، مؤكدا أن هناك إجراءات تمت على أرض الواقع بشأن رشاح أبو عوض، إلا أنه يحتاج إلى سرعة للانتهاء منه بشكل كامل.

وواجه النائب هشام حسين، محافظ الجيزة بمشكلات الواحات، قائلا: للأسف الشديد الواحات لا تصلح للحياة الآدمية، لا وجود لمياه أو كهرباء أو طرق، أو أي خدمات حقيقية.

ودعا عضو مجلس النواب، إلى ضرورة عقد جلسة خاصة لمدينة الواحات من أجل وضع حلول حقيقية وتحرك عاجل لمواجهة أزمات الأهالي بالواحات.

وتطرق هشام حسين، إلى ملف حدائق الأهرام، موجها الشكر لمحافظ الجيزة وجميع العاملين على الجهود التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، وهو ما دفع كثير من المواطنين يوجهون الشكر للمحافظ.

وقال النائب: ما حدث في حدائق الأهرام خطوات هامة على أرض الواقع، وهو ما دفع المواطنين لأن يكون عندهم حلم استكمال باقي الملفات مثل التشجير واستكمال منظومة النظافة وإزالة "الردش" مخلفات البناء.

من جانبه أشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بالجهود التي تمت في حدائق الأهرام، والتي أصبحت نموذج للتعامل مع مشكلات باقي جمعيات الإسكان التعاوني، موجها الشكر والتحية للنائب هشام حسين، على اهتمامه بهذا الملف، وكذلك نواب الجيزة لما قاموا به من دور في هذا الشأن.

وقال السجيني: واجب نكرر الشكر لمحافظ الجيزة، فالمحافظة نموذج لكل المحافظات فى التعاون مع البرلمان فيما يخص الجمعيات التعاونية المتعثرة، وبالفعل اتوجدت الحالة وبدأت الأمور تتحرك للأفضل.