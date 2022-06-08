محافظ الشرقية يُتابع الاستعدادات النهائية لمعرض "أيادي مصر"

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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /702973/محافظ-الشرقية-يتابع-الاستعدادات-النهائية-لمعرض-أيادي-مصر

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة استعدت لإستقبال ضيوف معرض "أيادى مصر"، والذي تنظمة إدارة السياحة بديوان عام محافظة الشرقية.

دوت الخليج

وجاء ذلك تحت رعاية اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار، وذلك بالمنطقة الأثرية بتل بسطا بالتعاون مع أصحاب الحرف اليدوية من ثمان محافظات (شمال سيناء - الشرقية – كفر الشيخ – الغربية – البحيرة – القاهرة - المنيا – أسيوط) وهى المحافظات التي شهدت مسار العائلة المقدسة ، وذلك لعرض وتسويق منتجاتهم اليدوية والمصنعة بأيادي مصرية في الفترة من 11 / 6 / 2022 وحتى 16 / 6 / 2022.

هناك فاعليات ستقام يوميا على هامش المعرض

وأشار المحافظ، أن هناك عدة فاعليات ستقام يومياً على هامش المعرض، حيث سيقام ورش حرفية صباحية يومية مجانية بالتعاون مع فناني أيادي مصر لتعليم (البردى – الخزف والفخا ر- الباترون – كروشية وإكسسوار – الريزن - صناعة الأباجورات)، بالإضافة لأمسيات فنية تُقام على المسرح الرومانى بالمنطقة الأثرية بتل بسطا بالتعاون مع فرع ثقافة الشرقية ومديرية الشباب والرياضة ومكتبة مصر العامة ونقابة المهن الموسيقية.

مرض " أيادى مصر"

وأوضح الأستاذ سعد الفرماوى سكرتير عام محافظة الشرقية، أنه تم استغلال كافة الإمكانيات المتاحة لنجاح معرض " أيادى مصر" ليخرج بصورة مشرفة تليق بمحافظة الشرقية ولإظهار المنطقة الأثرية بالشكل اللائق، حيث تم تكليف إدارة السياحة بالمحافظة بعمل البنرات الخاصة بالمعرض في الميادين الرئيسية وتجهيز الأماكن اللازمة لعرض المنتجات ، وتوفير المولدات الكهربائية وإستقبال العارضين وتجهيز أماكن إقامتهم وتوفير أتوبيسات لنقل العارضين والجمهور للمنطقة الأثرية بتل بسطا.

الانتهاء من أعمال النظافة بمدخل المدينة

وانتهت رئاسة مركز الزقازيق ورئاسة حي أول وثان الزقازيق من أعمال النظافة بمداخل المدينة وإزالة تراكمات القمامة والسفوحة من على جانبي الطرق وإعادة طلاء الأرصفة وإعادة تخطيط مداخل المحافظة وتهذيب الأشجار ومراجعة أعمدة الإنارة والتنسيق مع الأدارة العامة للمرور لتنظيم الحركة المرورية أمام حركة السيارات وعبور المواطنين لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المحافظة لإستقبال عارضى وضيوف المعرض.