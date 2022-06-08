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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /702970/المشدد-3-سنوات-لـ-سائق-المواد-المخدرة-في-المعادي

دوت الخليج

وحملت القضية رقم 16408 لسنة 2021جنايات المعادي والمفيدة برقم 2346 لسنة2021 كلي جنوب القاهرة، وكشف أمر الإحالة أنه في يوم 18 اكتوبر 2021 بدائرة قسم شرطة المعادي أحرز المتهم عبادة ك سائق، بقصد الاتجار جوهرا مخدر نبات الحشيش في غير الاحوال المصرح بها قانونياً،كما أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدر"الميثامفيتامين".

الشهود

وأوضح المقدم شهاب الشاعر، بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأنه نفاذ لاذن النيابة العامة الصادر له ضبط المتهم حال قيادتة سيارته وبتفتيشه عثر بحوزته على حقيبة تبين احتوائها علي قطعة كبيرة الحجم وستة قطع آخرين لمخدر الحشيش وثلاثة اكياس لمادة مخدرة واثني عشر كيس آخرين تبين احتوائهم لمادة مخدرة وميزان حساس ومبلغ مالي وهاتف محمول.

مواجهة المتهم

وبمواجهته أقر باتجاره في المواد المخدرة والمبلغ المالي حصيلته والهاتف المحمول لسهولة التواصل مع عملائه والميزان لتجزئة ووزن المواد المخدرة والسيارة لسهولة التنقل لترويج المواد المخدرة.

وثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن اثنا عشر كيس بداخل كل منهم اجزاء نباتية خضراء اللون جافة ثبت أنها لنبات الحشيش الجاف المدرج بالجدول الاول من قانون المخدرات، وثلاثة اكياس بداخلهم مسحوق ومادة كريستالية ثبت أنها لمادة الميثامفيتامين المدرج بالجدول الاول من قانون المخدرات، وقطعة كبيرة لمادة سمراء اللون ثبت أنها الحشيش المخدر، وستة قطع لمادة سمراء اللون.

إخلاء سبيل طالبة الشيخ زايد وعريسها

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بإخلاء سبيل منى حسين طالبة الشيخ زايد وعريسها، التى هرب من أسرتها لمدة 15 يوما، وتوجهت إلى حبيبها بمحافظة الدقهلية والزواج منه بعض رفض أهلها زواجه منها، وذلك بعد التأكد من أوراق زواجهما الرسمية، وان الشاب لا يواجه أى اتهامات بسبب أن الفتاة تعدت الت 18 عام وتبلغ 19 سنة، وتخطت السن القانونية، ولا كذلك لا يواجه زوجها تهمة الزواج من قاصر.

دوت الخليج

وتمكنت الأجهزة الأمنية فحص مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ظهر به شخص طالبا للمساعدة في العثور على نجلته الطالبة المتغيبة عقب خروجها من أداء الإمتحانات وعدم عودتها لمنزل الأسرة بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة، وتبين أيضا بورود بلاغ لقسم شرط ة الشيخ زايد من سيدة تفيد بتغيب تلك الفتاة ودلت بأنها نجلتها بالتبني.

التحريات

وبتكثيف التحريات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد مكان تواجد المتغيبة صحبة شخص، مقيم بمحافظة الدقهلية، وباستهدافهما تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرت المتغيبة بإرتباطها بالمذكور بعلاقة عاطفية وسابقة تقدمه لخطبتها ورفض أهليتها فقامت بالهروب صحبته وتزوجا بتاريخ 25/5/2022 عقب قيامها بتوكيل شخص – مقيم بمحافظة الشرقية، لعدم إتمامها السن القانونى "تم ضبطه" ، وبمواجهته أيد ما سبق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.