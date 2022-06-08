خلال اجتماع محلية النواب..النائب إيهاب منصور ينتقد عدم حصول محافظة الجيزة على أى تمويل للنظافة

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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /702969/خلال-اجتماع-محلية-النوابالنائب-إيهاب-منصور-ينتقد-عدم-حصول-محافظة-الجيزة-على-أى-تمويل-للنظافة

انتقد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عدم حصول محافظة الجيزة على أى تمويل للنظافة فى حين أن محافظة القاهرة حصلت على ١، ٦ مليار جنية للنظافة.

دوت الخليج

النائب إيهاب منصور ينتقد عدم حصول محافظة الجيزة على أى تمويل للنظافة

وأكد البرلماني، فى حديثه بلجنة الإدارة المحلية لمناقشة أزمة القمامة بمحافظة الجيزة، بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه فيما يخص المطابق" البلاعات"، قد تم الاستجابة لطلب الإحاطة المقدم منه منذ ٣ سنوات، وتم تركيب ٥٠ ألف غطاء للمطابق بمحافظة الجيزة، مطالباً بتعميم تجربة العمرانية والجيزة على كل محافظات مصر .

وفيما يخص مشكلة "نفق أبو زارع"، أوضح النائب أنه سوف يتم الاستعانة بمحافظ الجيزة الأسبق، الدكتور على عبد الرحمن، لحل مشكلة الطفوحات المستمرة أسفل الدائرى بمنطقة العمرانية.

وقال محافظ الجيزة أننا نحتاج دعم شعبى، ولا نخفى أن لدينا مشكلة فى للنظافة. غم الجهود الجبارة التى تبذل، هيئة النظافة والأحياء تعمل ٢٤ ساعة واستخدمها كل ادواتنا، وتدعمنا وزارة التنمية المحلية ، وأكد لن حتى الآن محافظة الجيزة لم تحصل على تمويل خاص برفع المخلفات والنظافة وكل ما يتم هو تمويل ذاتى، وصرفت حنى الان ٣٠٠ مليون جنية على النظافة من صندوق الخدمة.

وأشار محافظ الجيزة، أن المطلوب تحديدا انه لابد من دخول شركات الجمع أسوة بالقاهرة، ولابد لن نعمل على للمراكز وموضوع المدافن الصحية، وسوف نعمل ليل ونهار لانهاء أزمة نخصص الاراضى للمدافنوالصحية، ونحن لا ننام احيانا، والامكانيات محدودو، وعدد عمال النظافة لا يتجاوز ١٢٠٠ عامل معظمهم كبار فى السن، ونستعين ب١٠٠٠ عامل بالأجر اليومى للمساعدة، ونحتاج لدعم كبير

واكد محمد الحسينى أن أزمة القمامة تحتاج إلى جمع منزلى، وبدون هذا سوف تظل الأزمة مستمرة، توجد دول كثيرة تستورد القمامة مثل المانيا، لما لها من عائد اقتصادي كبير .