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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /702968/جنايات-المحلة-إحالة-أوراق-أم-وعشيقها-للمفتى-بتهمة-قتل-نجلها

اسدلت محكمة جنايات المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، الستار في قضية شغلت الرأى العام منذ حدوثها وهو مقتل الطفل "مازن" بعد تعذيبه بطريقة وحشية والاعتداء عليه جنسيا على يد عشيق والدته، ويدعى " محمد . ب "، وذلك بمساعدتها، حيث قرر المستشار السيد شكر إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى وتحديد جلسة ٣ يوليو للنطق بالحكم.

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وأكد رئيس نيابة مركز المحلة الكبرى، خلال مرافعته أن الواقعة بها قسوة تتبعوا فيها المتهمين شهوة جسدهم وفى سبيل ذلك اعتدوا على الطفل أشد أنواع الاعتداء فصاروا كالحيوان سواء بل أشد ضراوة وقاموا باجباره على تناول المواد المخدرة بل وصل بهم الامر إلى هتك عرضه ثم مارسوا عليه وصلة تعذيب جسده النحيل الذي لم يتحمله، مات " مازن " ولم يعلم بأى ذنب يموت، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بتورط سيده تدعي "ندي ال" و"محمد ع" زوجها الثالث في قتل الطفل الضحية والتمثيل بجسده بحرق جسده بالسجائر بنطاق قرية بلقينا بدائرة المركز وفرارهما.

القبض على الأم وعشيقها

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، وبتقنين الاإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة، وتمكن الرائد محمد عمارة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم والسيدة حال تواجدها داخل قسم الطوارىء بمستشفي المحلة العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بإحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات.