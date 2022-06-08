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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /702967/تعرف-على-موعد-ومكان-إجراء-قرعة-الدوري-الإسباني
حددت الرابطة الإسبانية ، موعداً لإجراء قرعة الليجا الإسبانية في موسمها الجديد 2022/2023.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وكان قد حقق ريال مدريد بطولة الليجا الإسبانية الموسم المنقضي بعدما ظل متصدرًا لجدول ترتيب البطولة الإسبانية لفترة كبيرة خلال الموسم الماضي.
موعد إجراء قرعة الدوري الإسباني
وتُجرى القرعة التي سيتم الإعلان فيها عن كافة التفاصيل المتعقلة بجدول مباريات الدوري الإسباني في ثوبه الجديد، في الخامسة مساء يوم 23 يونيو الجاري، في قاعة "لويس أوراجونيس".
ومن المفترض أن يبدأ اللاليجا الإسباني يوم 14 أغسطس من العام الجاري، وباقي تفاصيل إقامة المباريات سيتم التعرف عليها عقب إجراء القرعة الخاصة بالدوري.
وسيشارك في الموسم الجديد من الليجا الإسبانية فريق بلد الوليد، ونادي ألميريا والذي يملكه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكلة العربية السعودية، ولم يتحدد الطرف الثالث من الصاعدين حديثاً لبطولة الليجا الإسبانية.
ترتيب الدوري الإسباني الموسم الماضي
وهذا كان شكل ترتيب الدوري الإسباني الموسم المنقضي والذي تُوج فيه الريال بطلا له:
1_ ريال مديد86 نقطة
2_ برشلونة 73 نقطة
3_إشبيلية 70 نقطة
4_ ريال بيتيس 65 نقطة
5_ريال سوسيداد 62 نقطة
6_ فياريال 59 نقطة
7_أتليتك بلباو 55 نقطة
8_ فالينسيا 48 نقطة
9_أوساسونا 47 نقطة
10_ سيلتا فيجو 46نقطة
11_رايو فاليكانو 42 نقطة
12_إليتشيه 42 نقطة
13_ إسبانيول 42 نقطة
14_ خيتافي 39 نقطة
15_ مايوركا 39 نقطة
16_قادش 39نقطة.
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