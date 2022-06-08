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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /702966/محافظ-الجيزة-عندنا-أزمة-حقيقية-فى-النظافة-و-مش-هندفن-راسنا-فى-الرمل

اعترف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بوجود أزمة حقيقية تتعلق بملف النظافة، قائلا: لا نريد أن ندفن رؤسنا في الرمال، هناك مشكلة كبيرة في منظومة النظافة بالمحافظة، على الرغم من الجهود الجبارة التي يتم القيام بها في هذا الملف.

دوت الخليج

محافظ الجيزة: عندنا أزمة حقيقية فى النظافة و مش «هندفن راسنا فى الرمل»

وقال خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أثناء مناقشة عددا من طلبات الإحاطة الموجهة لمحافظ الجيزة: نحتاج دعم كبير لمحافظة الجيزة فيما يتعلق بملف النظافة

وأشار إلى، أنه تم استخدام كافة الإمكانيات لحل مشكلات النظافة، مشيرا إلى أن الجيزة لم تحصل على تمويل أو دعم للجمع والفرز وغيرها.

وقال: كل الجهود التي نقوم بها في ملف النظافة بتمويلات ذاتية، مشيرا إلى أنه تم صرف ما يزيد عن ٣٠٠ مليون جنيه على منظومة للنظافة من الموارد الذاتية للمحافظة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى ضعف عدد العاملين في ملف النظافة، حيث يبلغ عددهم على مستوى المحافظة ١٨٠٠ عامل، وأغلبهم كبار سن، لذلك يتم الاستعانة بالعمالة اليومية لحل الأزمة.

وأكد اللواء أحمد راشد، أهمية توفير الدعم اللازم للمحافظة لحل أزمة القمامة، مشددا على ضرورة وجود شركات نظافة تعمل داخل الجيزة، لافتا إلى أن هناك تعاون تام مع وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وطالب السجينى الحكومة،بضرورة وضع جدول زمنى لتنفيذ كل المراحل المختلفة خاصة المرتبطة بقطاع البيئة، فنجد مثلا مدينة العياط منذ ٣ سنوات ولم ينتهى الصرف الصحى بها .

وأكد السجينى لمسؤول وزارة البيئة أن الأزمة تقف عند تخصيص الاراضى، عندما تنتهى أزمة تخصيص الاراضى نقوم بالعمل فورا.

وقال محافظ الجيزة أننا نحتاج دعم شعبى، ولا نخفى أن لدينا مشكلة فى للنظافة. غم الجهود الجبارة التى تبذل، هيئة النظافة والأحياء تعمل ٢٤ ساعة واستخدمها كل ادواتنا، وتدعمنا وزارة التنمية المحلية ، وأكد لن حتى الآن محافظة الجيزة لم تحصل على تمويل خاص برفع المخلفات والنظافة وكل ما يتم هو تمويل ذاتى، وصرفت حنى الان ٣٠٠ مليون جنية على النظافة من صندوق الخدمة.

وأشار محافظ الجيزة، أن المطلوب تحديدا انه لابد من دخول شركات الجمع أسوة بالقاهرة، ولابد لن نعمل على للمراكز وموضوع المدافن الصحية، وسوف نعمل ليل ونهار لانهاء أزمة نخصص الاراضى للمدافنوالصحية، ونحن لا ننام احيانا، والامكانيات محدودو، وعدد عمال النظافة لا يتجاوز ١٢٠٠ عامل معظمهم كبار فى السن، ونستعين ب١٠٠٠ عامل بالأجر اليومى للمساعدة، ونحتاج لدعم كبير

واكد محمد الحسينى أن أزمة القمامة تحتاج إلى جمع منزلى، وبدون هذا سوف تظل الأزمة مستمرة، توجد دول كثيرة تستورد القمامة مثل المانيا، لما لها من عائد اقتصادي كبير .