محلية النواب تناقش٣ طلبات احاطة للنائب إيهاب منصورعن النظافة بالجيزة..والمحافظ: لدينا أزمة حقيقية ونحتاج لدعم 

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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /702965/محلية-النواب-تناقش٣-طلبات-احاطة-للنائب-إيهاب-منصورعن-النظافة-بالجيزةوالمحافظ-لدينا-أزمة-حقيقية-ونحتاج-لدعم

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، وحضور مجافظ الجيزة اللواء اجمد راشد، عدد ٣ طلبات إحاطة مقدمة من النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس.

محلية النواب تناقش ٣ طلبات احاطة للنائب إيهاب منصور عن النظافة بالجيزة.. والمحافظ يؤكد: لدينا أزمة حقيقية ونحتاج لدعم

دوت الخليج

محلية النواب تناقش ٣ طلبات احاطة للنائب إيهاب منصور عن النظافة بالجيزة

وطرح النائب إيهاب منصور. طلب الإحاطة الأول الخاص بتغطية المطابق (البلاعات) وإيجاد بديل لمنع سرقة أغطيتها مع العلم أنه تم تصنيع شبكة الحماية وتجربتها بحي العمرانية – محافظة الجيزة – مع ضرورة عرض ما تم التوصل إليه في هذا الشأن ووضع خطة ببرنامج زمني لتعميم التجربة بجميع محافظات الجمهورية.

كما طرح التائب إيهاب منصور طلب الاحاطة الثانى الخاص بضرورة إتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة القمامة المتراكمة بمنطقة نفق أبو زارع أسفل الطريق الدائري بحي العمرانية – محافظة الجيزة، فضلاً عن ضرورة معالجة طفوحات الصرف الصحي المستمرة به، حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

كما تم عرض طلب الاحاطة الثالث، بشان تراكم القمامة وشكاوي المواطنين المتكررة في كل محافظات مصر من عدم وجود حلول فعلية لجمع القمامة بحى العمرانية وخطة عمل مصانع التدوير، لإزالة معاناة المواطنين من تفاقم المشكلة.

وعقب النائب أحمد السجينى، على حديث النائب إيهاب منصور ومسؤول وزارة البيئة، بضرورة توفير خطة زمنية، بكل خطوات وزارة البيئة فى محافظة الجيزة، مؤكدا.ا انه لن يتنازل عن متابعة وزارة البيئة فيما يخص التزامتها.

وطالب السجينى الحكومة،بضرورة وضع جدول زمنى لتنفيذ كل المراحل المختلفة خاصة المرتبطة بقطاع البيئة، فنجد مثلا مدينة العياط منذ ٣ سنوات ولم ينتهى الصرف الصحى بها .

وأكد السجينى لمسؤول وزارة البيئة أن الأزمة تقف عند تخصيص الاراضى، عندما تنتهى أزمة تخصيص الاراضى نقوم بالعمل فورا.

وقال محافظ الجيزة أننا نحتاج دعم شعبى، ولا نخفى أن لدينا مشكلة فى للنظافة. غم الجهود الجبارة التى تبذل، هيئة النظافة والأحياء تعمل ٢٤ ساعة واستخدمها كل ادواتنا، وتدعمنا وزارة التنمية المحلية ، وأكد لن حتى الآن محافظة الجيزة لم تحصل على تمويل خاص برفع المخلفات والنظافة وكل ما يتم هو تمويل ذاتى، وصرفت حنى الان ٣٠٠ مليون جنية على النظافة من صندوق الخدمة.

وأشار محافظ الجيزة، أن المطلوب تحديدا انه لابد من دخول شركات الجمع أسوة بالقاهرة، ولابد لن نعمل على للمراكز وموضوع المدافن الصحية، وسوف نعمل ليل ونهار لانهاء أزمة نخصص الاراضى للمدافنوالصحية، ونحن لا ننام احيانا، والامكانيات محدودو، وعدد عمال النظافة لا يتجاوز ١٢٠٠ عامل معظمهم كبار فى السن، ونستعين ب١٠٠٠ عامل بالأجر اليومى للمساعدة، ونحتاج لدعم كبير

واكد محمد الحسينى أن أزمة القمامة تحتاج إلى جمع منزلى، وبدون هذا سوف تظل الأزمة مستمرة، توجد دول كثيرة تستورد القمامة مثل المانيا، لما لها من عائد اقتصادي كبير .