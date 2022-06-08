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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /702951/بطل-العالم-في-الكاراتية-يفجرها--فرنسا-عرضت-عليا-التجنيس-فيديو

بعدما كان بطل العالم في رياضة الكارتية، وحصولة على عدة ميدليات منها الذهبية والفضية والبرونزية، وفوزة ببطولة العالم للكاراتية في أكثر من نسخة، والفوز لها في عدة دول منها الأوروبية والأفريقية والعربي، ولكن أصبح الآن يعمل سائق تو توك، تاركاً بطولاته وانجازاته، ليتمكن من كسب قوت يومه، وإعالة أسرته.

بدأ سيد عواد حديثة عبر لايف قدمه موقع دوت الخليج معه قائلا: " حزين من جوايا.. بعد ما كنت بطل مصر في الكاراتية..اشتغلت على توك توك علشان أقدر أصرف ولادي"، مضيفا " شرف ليا اني اكون مصري..أنا بحب بلدي جدا..حزين على اللي وصلتله رغم الميداليات اللي فوزت بيها بإسم مصر".

"فزت ببطولا كتير ومتكرمتش من بلدي"

واستكمل عواد حديثة مشيرا، إلى أنه حصد العديد من البطولات العالمية في رياضة الكاراتية، حيث فاز ببطولة العالم المفتوحة وحصل على الميدالية الذهبية، كما فاز بمركز ثاني في دورة البحر الأحمر بفرنسا، وسافر أمريكا وفاز بالمركز الأول، كما سافر إيطاليا وفاز بالمركز الأول وحصل على الذهبية، وحصد الميدالية البرونزية في الدورة الأفريقية، وسافر العديد من الدول، وفاز ببطولات عدة، لافتا" فزت بالبطولات دي كلها ومأخدتش ولا مكافئة من الدولة ولا تكريم".

"صاحب البيت بيهددني بالطرد"

وأضاف بطل العالم المصري" شغال باليومية على توك توك..وعندي بنت داخلة على جواز..وابني توفى وهو عنده17 سنة..صاحب البيت بيهددني بالطرد، تعرض عليا العب باسم فرنسا ورفضت.. والاتحاد بيصرفي2800 جنية في السنة" مشير بأنه اعتزل اللعب منذ 10 سنوات بعدما كان واهبا حياته للرياضة واللعب بإسم مصر.

وأشار عواد إلى أنه قابل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عام 2018، وأن الوزير وعده بشقة وتكريم يليق به كبطل رفع علم مصر في عدة بطولات دولية، مؤكدا" مفيش حاجة حصلت مأخدتش شقة ولا اتكرمت".

واختتم سيد عواد بطل العالم في رياضة الكاراتية حديثة مع دوت الخليج، مناشدا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحزن وحسرة على حالة،" بناشد الريس بأنه ينظر لبطل العالم المصري اللي حقق بطولات كتير للبلد ورفع اسم مصر"