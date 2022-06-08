انت الان تتابع تفاصيل خبر بداية موجة شديدة الحرارة.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدا والقاهرة تسجل 38 حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /702974/بداية-موجة-شديدة-الحرارة-الأرصاد-تعلن-حالة-الطقس-غدا-والقاهرة-تسجل-38

تشهد البلاد غدًا الخميس، موجة طقس شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الغربية، معتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء.

وينشر موقع دوت الخليج حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس، في مصر.

حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس في مصر

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن تنشط الرياح مساءً على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع تكون شبورة في الساعات الأولى من الصباح، وتشهد مناطق السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نشاطًا للرياح.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية.

أما البحر الأحمر فيكون معتدل، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر غدًا الخميس

وفيما يلي بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس في مصر:

الكبرى الصغرى

- القاهرة 38 24

- الأسكندرية 32 23

- طنطا 37 23

- دمنهور 36 22

- مرسى مطروح 30 22

- السلوم 31 21

- سيوة 39 24

- بور سعيد 36 24

- الزقازيق 38 24

- الإسماعيلية 39 24

- السويس 38 23

- رفح 34 23

- نوبيع 39 23

- كاترين 36 18

- شرم الشيخ 39 27

- الغردقة 38 28

- الفيوم 39 22

- المنيا 40 22

- أسيوط 40 26

- الأقصر 42 24

- أسوان 43 28

- الوادي الجديد 42 25

- حلايب 34 27

- شلاتين 40 28