وفد من شركة سيمنس العالمية يزور مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية

جدة - نرمين السيد - وصرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن هذه الزيارة تأتى فى إطار حرص الشركة الوطنية على التوسع فى تبادل الخبرات والتدريب والتعاون مع كبريات الشركات العالمية فى مختلف أنشطة النقل الجوى باستخدام أحدث النظم التكنولوجية.

وقد تضمنت الزيارة جولة بمجمع صيانة وعمرة المحركات بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية الذى يعد أحد أكبر ورش صيانة المحركات بالشرق الأوسط، وكان فى استقبال الوفد المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للصيانة والأعمال الفنية حيث استمع الوفد إلى شرح مفصل عن الإمكانات الفنية للشركة فى مجال صيانة وعمرة المحركات والتى تتم وفق أعلى المقاييس الدولية.

كما قام وفد سيمنس بزيارة أكاديمية مصر للطيران للتدريب للتعرف على الامكانيات المختلفة الموجودة بالأكاديمية.. وخلال الزيارة استمع الوفد إلى شرح من الطيار إيهاب الطحطاوى رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب عن أنظمة وبرامج التدريب الحديثة والمتنوعة التى تقدمها الأكاديمية للعاملين بقطاع الطيران فى مختلف التخصصات وكذلك للمتدربين والدارسين من مختلف الشركات والهيئات فى مصر والدول العربية والإفريقية ومختلف دول العالم وسبل تفعيل التعاون بين سيمنس والأكاديمية فى مجال التدريب.. كما تفقد الوفد أحدث أجهزة التدريب التمثيلى "السميليتور".

وعقب الزيارة أشاد وفد شركة سيمنس بما وصلت إليه مصر للطيران من تطور فى مجال صيانة المحركات وبرامج التدريب المعتمدة دوليا مؤكداً ثقته فى قدرات شركة مصر للطيران ومعربا عن أمله فى التعاون المثمر بين الجانبين بما يحقق نقلة نوعية فى خدمات صيانة المحركات ورقمنة الخدمات المقدمة للعملاء وتنظيم دورات تدريبية بالتعاون مع أكاديمية مصر للطيران بما يحقق الفائدة المشتركة.