انطلاق النسخة الثامنة للأسبوع الوطنى للتنمية المستدامة الخميس المقبل

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عماد الدين عدلى رئيس مجلس أمناء المنتدى المصرى للتنمية المستدامة إن النسخة الثامنة لمبادرة الأسبوع الوطنى للتنمية المستدامة تنطلق الخميس 16 يونيو الجارى فى العاصمة القاهرة.





وأضاف عدلى -فى بيان اليوم الأربعاء- أن الأسبوع الوطنى الثامن سينعقد تحت شعار (العمل المناخى أساس تحقيق الاستدامة)، وذلك فى إطار احتفالات مصر بيوم البيئة العالمى، وضمن استعدادات منظمات المجتمع المدنى لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27)، الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم.

وأوضح أن النسخة الثامنة من الأسبوع الوطنى هذا العام تأتى مواكبة لفعاليات مبادرة (بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27) التى أطلقها المنتدى المصرى للتنمية المستدامة بالتعاون مع المكتب العربى للشباب والبيئة، والشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد) وبرنامج المنح الصغيرة، لحشد جهود المجتمع المدنى للمشاركة فى التحضيرات الجارية لاستضافة قمة المناخ التى تُعقد لأول مرة فى مصر.

وتابع أن فعاليات الأسبوع الوطنى للتنمية المستدامة تهدف لتسليط الضوء على ملامح الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التى أطلقتها مصر منتصف مايو الماضى، كما تهدف إلى رصد أهم الرسائل التى يجب أن تضع الإطار الرئيسى لدور المجتمع المدنى فى تحقيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.

ولفت إلى أنه منذ إطلاقه عام 2015، تبنى المنتدى المصرى للتنمية المستدامة مبادرة (الأسبوع الوطنى للتنمية المستدامة) لتتواكب مع يوم البيئة العالمى، الذى يتم الاحتفال به 5 يونيو سنويًا، وقد حظيت هذه المبادرة منذ العام الأول برعاية رئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى طرح ومناقشة آليات وأدوات تحقيق الاستدامة، مع الأطراف الشريكة وأصحاب المصلحة، من أجل الوصول إلى رؤى توافقية وتشاركية، تعزز من قيم الاستدامة فى مصر.

وأشار إلى أن مبادرة (بلدنا تستضيف قمة المناخ) التى يجرى تنفيذها تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى تأتى فى إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى تأكيدًا على أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدنى وأجهزة الدولة المختلفة لتحقيق التقدم المنشود ونشر الوعى فى جميع المجالات، وفى المقدمة منها تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وتُعد المبادرة هى الأولى من نوعها للمجتمع المدنى فى مصر، فى إطار التحضير لقمة المناخ، وتهدف لتعزيز دور المشاركة المجتمعية والمؤسسات المعنية، لتنسيق التحضير لمؤتمر الأطراف فى شرم الشيخ، مع زيادة البنية المعرفية بأهم المحاور التى ستركز عليها مصر خلال المؤتمر، فى ضوء توصيات قمة المناخ السابقة، وبلورة موقف موحد للمجتمع المدنى، بالإضافة إلى عرض قصص نجاح المنظمات غير الحكومية فى الحد من تداعيات التغيرات المناخية.