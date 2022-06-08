محافظ قنا يتابع استلام 11 سيارة إسعاف جديدة ضمن مبادرة (حياة كريمة)

جدة - نرمين السيد - قال محافظ قنا أشرف الداودى إن المشروعات الجارى تنفيذها فى قطاع الإسعاف ضمن مبادرة (حياة كريمة) ستسهم فى رفع كفاءة مرفق الإسعاف بالمحافظة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





جاء ذلك خلال متابعته اليوم الأربعاء لاستلام 11 سيارة إسعاف جديدة مجهزة بأحدث المعدات والأجهزة الطبية من أصل 45 سيارة إسعاف من المقرر وصولها لمحافظة قنا ضمن مبادرة (حياة كريمة) لدعم منظومة الصحة ومرفق الإسعاف ومواجهة الطوارئ بالمحافظة.

وأضاف الداودى أنه سيتم توزيع سيارات الاسعاف الجديدة بواقع 3 سيارات بنقطة إسعاف فرشوط و2 سيارة بكل من (العركى - جزيرة الحمودى - المراشدة - الوقف الجديدة )، وبذلك يرتفع عدد سيارات الإسعاف على مستوى المحافظة من 95 إلى 106 سيارات.

وأوضح أن السيارات الجديدة تضم جهاز تنفس صناعى، وجهاز صدمات قلبية، وجهاز استنشاق بخار لعلاج الأمراض التنفسية ونوبات الربو، وجهاز مراقبة المريض لقياس العلامات الحيوية، حيث يقوم الجهاز بمراقبة النبض وقياس ضغط الدم ودرجة الحرارة ونسبة السكر فى الدم ونسبة الأكسجين بالدم، بجانب توافر حقيبة جبائر لعلاج الكسور.

وتابع أنه جارى إنشاء وتطوير 23 نقطة إسعاف ضمن المرحلة الأولى من مبادرة (حياة كريمة) منها 15 نقطة إسعاف إنشاء جديد، و8 نقاط إسعاف تطوير شامل، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 15 نقطة إسعاف حتى الآن، وجارى تسليمها لفرع هيئة الإسعاف بقنا.

وأكد أن الإسعاف يمثل بداية الطريق للوصول إلى مستوى صحى متميز من خلال وجود سيارات مجهزة ومسعفين مدربين على مستوى عالى من التدريب يضمن تقديم العلاج لمرضى ومصابى حالات الطوارئ والحفاظ على حياتهم لحين دخولهم المستشفى لاستكمال العلاج.