وزير التعليم يجيب عن بعض التساؤلات حول امتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - أجاب الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، على تساؤلات عدد من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، عبر أحد المجموعات على موقع "فيسبوك"، بشأن وجود بعض الأخطاء فى مجلدات المفاهيم وعدم وجود معادلات الكيمياء العضوية فى النسخة الإنجليزية وبعض التساؤلات الأخرى.





وقال شوقى، إنه فى حالة رصد بعد الأخطاء فى مجلدات المفاهيم بعد طباعتها لطلاب الثانوية العامة، سيتم تصحيحها فى أوراق منفصلة تُوزع على الطلاب داخل اللجان أثناء الامتحان.

وأوضح أنه بتاريخ 26 مايو الماضى أتاحت وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة، نسخا رقمية من مجلدات المفاهيم عبر موقعها الرسمى، فى صورة PDF و E-book.

وذكر أن مجلدات المفاهيم تتضمن كل ما تحويه المناهج من: مفاهيم، خرائط، قوانين، صور وغيرها، من الأجزاء التى كانت تحتاج إلى الحفظ، حتى يتفرغ الطلاب لفهم مخرجات التعلم فى كل منهج، وهذه النسخ الرقمية التى أتاحتها الوزارة للطلاب، هى ذاتها التى تطبعها وتوزعها على الطلاب خلال امتحانات الثانوية العامة.

كما تساءل البعض حول إمكانية حصول الطالب على نفس نموذج الامتحان فى كل مادة، كأن يأخذ النموذج الامتحان ( أ أو ب) فى كل امتحان.

وأجاب الوزير على هذا التساؤل قائلا إن الطالب لا يختار نموذج الإجابة، وهذا عمل المشرفين داخل اللجنة: "الفكرة فى التغيير المستمر وليس نموذج معين لكل طالب، هذا الموضوع ليس من شأن الطلاب ولكن من عمل الوزارة فقط".

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم تطبع نفس الامتحان فى 4 نماذج تتفق من حيث الأسئلة وتختلف من حيث ترتيبها، فى محاولة منها للحد من الغش بين الطلاب.

وتساءل البعض كذلك حول إمكانية الحل داخل بوكليت الأسئلة ونقل الإجابة بعد التأكد منها إلى "البابل شيت" منعاً للمسح أو الشطب فى ورقة الإجابة، وفى حالة عدم كفاية أوراق المسودات، هل يمكن للطالب استخدام أى فراغات فى بوكليت الأسئلة كمسودة؟.

وأجاب الوزير عن هذا التساؤل قائلاً إنه يمكن ذلك لكن ورقة الأسئلة سيتم تسليمها فى نهاية الامتحان، مطالباً بالتوقف عن مثل هذه الأسئلة اللانهائية من أولياء الأمور، قائلاً: "الطلاب لا يحتاجون إلى هذا الجدل من أولياء الأمور، ونحن كذلك نحتاج ان نعمل ولا أعتقد تبقى أى سؤال من أى نوع، أرجوكم كفاية كلام عن الثانوية العامة لأننا تجاوزنا كل حدود المعقول واللامعقول هذا العام".

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021/2022، اعتباراً من يوم 26 يونيو الجارى، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، وتعقد الامتحانات ورقياً بنسبة 100%، بنظام "البابل شيت" ويتم التصحيح إلكترونياً بالكاملز