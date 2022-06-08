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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /702957/بعد-أسابيع-من-الحبس-إخلاء-سبيل-مدرس-متهم-بالتحرش-بطالبة-بحدائق-الأهرام

بعد مرور عدة أسابيع على حبسه، بتهمة التحرش بطالبة أثناء إعطائها درس خصوصي بمنزلها بمنطقة حدائق الأهرام، أمر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح الجيزة، إخلاء سبيل مدرس الخصوصي بكفالة مالية 3 آلاف جنيه.

وفي وقت سابق ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على مدرس بعد تداول مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي حول تضرر إحدى السيدات منه وقيامه بالتحرش بنجلتها أثناء إعطائها درس خصوصي بمنزلها بمنطقة حدائق الأهرام.

فحص الفيديو

وعلى الفور تم فحص الفيديو وتبين أنه بتاريخ 29 الجاري تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص ونجلته، طرف أول - كيميائي يقوم بتدريس مادة العلوم طرف ثاني – بحدوث مشادة كلامية بين الطرفين وتم التراضي والصلح فيما بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة، دون ذكر واقعة التحرش.

وفي وقت لاحق وعقب بث مقطع الفيديو المشار إليه تم تقنين الإجراءات وضبط المشكو في حقه ووالدة الفتاة القائمة على بث مقطع الفيديو، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تنفيذ 7239 حكم قضائى و19 قضية مخدرات

نجحت قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات، من تنفيذ 7239 حكم قضائي متنوع، وضبط 8 قطع سلاح ناري وأبيض و19 قضية إتجار في المواد المخدرة ضبط خلالها على كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 19 متهم منهم 9 مسجلين جنائيا بمحافظة القليوبية.

دوت الخليج حملات أمنية مكبرة

ووجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

إتخاذ الإجراءات

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

6 ملايين جنيه.. ضبط مستريح الأقمشة بالغربية

أسقطت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، صاحب مصنع مفروشات، بالمحلة الكبري بمحافظة الغربية، لاتهامه بالنصب والإحتيال على المواطنين بتلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال إستيراد الأقمشة والمفروشات مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها معهم.

التحريات

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن المتهم حصل من المواطنين على مبالغ وصلت على 6 ملايين جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذلك الأرباح المتفق عليها التي وعد بتوزيعها، وأستولى على كامل المبلغ لنفسه وهروبه.

استهداف المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم توظيف الأموال.