صورته فيديو.. ضبط سائق تحرش بسيدة بالنزهة

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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - في واقعة جديدة وثقتها فتاة، بتصويرها مقطع فيديو بهاتفها المحمول، حول قيام شخص، بالتحرش بها بمنطقة النزهة، وتم عملية الضبط بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

دوت الخليج

بداية الواقعة عندما تبلغ للواء علاء بشندي مدير عمليات مباحص القاهرة، من المقدم محمد عماد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، بورود بلاغ من صاحب شركة شحن وبصحبته زوجته تحمل جنسية إحدى الدول، وأدلى بتضرره من قائد دراجة نارية لا يعلمه، لتحرشحه بزوجته أثناء قيادتها سيارتها بمنطقة الشيراتون بدائرة القسم، وقامت بتصويره من خلال هاتفها.

فحص الفيديو

وفحصت أجهزة الأمن مقطع الفيديو وجمعت التحريات واستعانت بالتقنيات الحديثة وتم تحديد الدراجة النارية وتبين أنها باسم سائق من منطقة عين شمس، وأصله من محافظة المنيا وتم ضبطه على الفور، واعترف بإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية حيال ذلك.

كشف ملابسات مقطع فيديو لتصوير السيدات بالساحل الشمالي

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات مقطع فيديو على الفيس بوك حول قيام شخص بتصوير بوضع هاتف محمول على وضعية تصوير الفديو مثبت بجوار سلة مهملات بدورة مياه خاصة بالسيدات بمطعم بمنطقة الساحل الشمالي بالعلمين، وتضرر سيدة من ذلك .

فحص الفيديو

بالفحص تبين أن الهاتف المحمول خاص بأحد العاملين بالمطعم المشار إليه، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، ومساعد مدير فرع المطعم لمسئوليته تجاه العاملين بالفرع فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كشف ملابسات تحرش سائق بفتاة بمصر الجديدة

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حول قيام سائق تابع لإحدى شركات نقل الركاب بالقاهرة بالتحرش بفتاة.

رصد مقطع فيديو

ورصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحوى إدعاء فتاة بقيام سائق سيارة ملاكي بدعوتها للركوب رفقته وقيامه بالنزول وإفهامها بأنه سائق إحدى شركات نقل الركاب، وتبين من الفحص سابقة توجه الفتاة في 1 يونيو إلى قسم شرطة مصر الجديدة، وادلت بأقوال تضررها من قائد سيارة ملاكي لقيامه بالتحرش بها، وأثناء تحرير المحضر تلقت اتصال هاتفي من والدها وطلب منها الإنصراف من القسم ورفضت استكمال الإجراءات، وتم تحرير محضر بأقوالها وعدم رغبتها في استكمال المحضر او اتهام قائد السيارة وأقرت بذلك وانصرفت

تداول الفيديو

وعقب تداول مقطع الفيديو المشار إليه تم إستدعاء المٌبلغة وأفادت بقيام المشكو فى حقه بدعوتها للركوب رفقته لتوصيلها تم تحديد قائد السيارة وضبطه.

مواجهة المتهم

وبمواجهته أقر بأنه يعمل سائق بإحدى شركات نقل الركاب ، وكان بصحبته عميل قام بإنزاله بذات المكان وشاهد الشاكية متوقفه فسألها إن كانت تحتاج التوصيل وعرف نفسه بأنه سائق بشركة لنقل الركاب وبإمكانه توصيلها لأى مكان ولم يتعدى عليها ولم يقم بمعاكستها تم إتخاذ الإجراءات القانونية.