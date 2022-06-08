الحكومة تستجيب لطلب النائب عبد الوهاب خليل بالموافقة على تخصيص قطع أراضي لإنشاء 4 مدارس بمدينة أطفيح..صور

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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /702953/الحكومة-تستجيب-لطلب-النائب-عبد-الوهاب-خليل-بالموافقة-على-تخصيص-قطع-أراضي-لإنشاء-4-مدارس-بمدينة-أطفيحصور

أعلن النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عن الاستجابة الفورية للحكومة، بشأن الموافقة على تخصيص الأراضي الخاصة المطلوبة لكل من المدارس الآتية (الأستاذ الدكتور رشاد حسن خليل، على أفندي بقرية الخرمان، باسل أحمد منصور بقرية الحلف الغربي، الدكتور رشاد هليل بقرية منيل السلطان، بمركز ومدينة أطفيح بالجيزة.

دوت الخليج

الحكومة تستجيب لطلب النائب عبد الوهاب خليل بالموافقة على تخصيص قطع أراضي لإنشاء 4 مدارس بمدينة أطفيح

جاء ذلك خلال اللجنة، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالمجلس، بشأن تخصيص الأراضي الخاصة المطلوبة لكل من المدارس الآتية (الأستاذ الدكتور رشاد حسن خليل، على أفندي بقرية الخرمان، باسل أحمد منصور بقرية الحلف الغربي، الدكتور رشاد هليل بقرية منيل السلطان، بحضور المحافظ اللواء أحمد راشد.

وأكد النائب عبد الوهاب خليل، أنه تم تخصيص قطع أراضي لإنشاء هذه المدارس منذ 3 سنوات، ولكن لم يتم تنفيذ القرار حتي الآن على أرض الواقع، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من الأوراق المطلوبة لبعض هذه المدارس، ولكن لم يتم استيفاء أوراق البعض الأخر.

وأوضح أنه حصل على وعد من رئيس مجلس الوزراء، بتحصيص أراضي الإصلاح الزراعي بين الكتل السكانية لاستغلالها في بناء المدارس.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم الاصطدام مع قانون الإصلاح الزراعي فيما يتعلق بإجراءات التخصيص، إلا أن مجلس النواب استجاب وتم تعديل القانون في هذا الشأن.

وفي ذات السياق أكد اللواء أحمد راشد، أن القيادة السياسية حريصة على تحقيق الأمان الاجتماعي لجميع المواطنين، من خلال مبادرة حياة كريمة، والتي استفاد منها مركزي ومدينتي الصف وأطفيح بالجيزة.