بناء على طلب النائب عبد الوهاب خليل..محلية النواب توصي بتشكيل لجنة لمعاينة قطعة أرض لإنشاء أول فرع للبنك الأهلي بمركز أطفيح

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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /702952/بناء-على-طلب-النائب-عبد-الوهاب-خليلمحلية-النواب-توصي-بتشكيل-لجنة-لمعاينة-قطعة-أرض-لإنشاء-أول-فرع-للبنك-الأهلي-بمركز-أطفيح

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني، بتشكيل لجنة لمعاينة قطعة أرض بترعة الخشاب، للوقوف على مدى صلاحيتها لإنشاء فرع للبنك الأهلي بمركز ومدينة أطفيح.

دوت الخليج

محلية النواب توصي بتشكيل لجنة لمعاينة قطعة أرض لإنشاء فرع للبنك الأهلي بمركز أطفيح بالجيزة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، برئاسة النائب احمد السجيني، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بشأن عدم تخصيص قطعة أرض بترعة الخشاب لإنشاء فرع لأحد البنوك عليها، بمركز ومدينة أطفيح فى محافظة الجيزة، بحضور المحافظ اللواء أحمد راشد.

وأكد النائب عبد الوهاب خليل، أنه فور انتهاء الللجنة من المعاينة سيتم الاتفاق مع البنك الأهلي لإنشاء أول فرع للبنك بمركز ومدينة أطفيح بمحافظة الجيزة .

وأوضح النائب عبد الوهاب خليل، أن الحكومة أبدت اعتراضها على قطعة الأرض المخصصة لإنشاء فرع البنك الأهلي بمركز ومدينة أطفيح، مضيفا" أن قطعة الأرض كانت حديقة، حيث تسائلت الحكومة عن جدوى تحويلها من حديقة إلى فرع بنكي.

وقال "راشد"أن مركزى ومدينة الصف وأطفيح استفادا من مبادرة حياة كريمة ، وهناك تغيير شامل يجري على أرض الواقع .

وأشار محافظ الجيزة ردا على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن بعض الإشكاليات التى تواجه بعص الفطاعات بالمحافظة ، إلى أنه يعمل ليلا نهارا لبحث جميع المشكلات والعمل على حلها .وقال :غيرت ٣ تلفيونات منذ تولى مسئولية المحافظة ،وأستقبل يوميا كثير من الرسائل والفيديوهات ،ونتمل على حلها من خلال المسئولين المعنين بهذة الملفات داخل المحافظة .

ويشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ،كانت قد خصصت اجتماعها البرلماني اليوم لمناقشة نحو 30 طلب إحاطة مقدمة من النواب ،بشأن بعض الإشكاليات التى تواجه محافظة الجيزة .وتتضمن أبرز طلبات الإحاطة تخصيص الأراضي المطلوبة لعدد من المدارس ،وتوصيل خدمة الصرف الصحي للمدارس الحكومية بمركز ومدينة أوسيم .

وتتضمن الطلبات تدم رفع مخلفات تطهير بلوعات الصرف الصخي وتركها بالطرق العامة ،الأمر الذى يؤدى إلى إنتشار الأمراض المعدية ويتسبب في أذى المواطنين بمحافظة الجيزة .