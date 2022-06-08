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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /702950/بمهرجان-دولي-بهولندا-فيلم-الرحلة-الانميشن-السعودي-يحصد-جائزة-أفضل-فيلم-تجريبي

دوت الخليج يرصد فوز فيلم الرحلة بجائزة سيبتيميوس.

قصة فيلم الرحلة

ويجسد فيلم الرحلة بقيادة المخرج الياباني الشهير كوبون شيزونو، الإرث التاريخي العربي، حيث استوحيت الفكرة من تاريخ شبه الجزيرة العربية، ويحكي الفيلم قصة ملحمية بنيت على التراث العربي ويدور حول مجموعة من الرجال الذين يدافعون مدينتهم المسالمة ضد عدو بجيش ضخم، وذلك لتعزيز فكرة الخيال التاريخي للأجيال القادمة.

فيلم «الرحلة» أنتجته شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان، وفاز الفيلم من بين سبعة أفلام نافست في المرحلة النهائية لتصنيف الأفلام التجريبية، حيث يعتمد التصنيف على تميز الفيلم في إيجاد قوة تعبيرية خاصة وأسلوب فني مبتكر.

وتم ترشيح فيلم "الرحلة" لجائزة أفضل فيلم تجريبي لكونه أول فيلم رسوم متحركة أنتج من قبل شركة "مانجا" للإنتاج في السعودية بالتعاون مع شركة توي أنبميشن العريقة، ويضيف هذا التعاون بين الفريقين تفرداً حيث يمزج بين التجارب والأساليب في كلا البلدين. ويقدم الفيلم تجربة استثنائية للمشاهدين عبر استخدام 4 أنماط فنية مثل نمط الألوان المائية، والنمط الياباني التقليدي ونمط فان جوخ، وعرضت لأول مره بشكل لم يسبق له مثيل في أفلام الرسوم المتحركة.

عروض عالمية وعربية لفيلم الرحلة

عرضت شركة مانجا للإنتاج فيلم "الرحلة باللغة الإنجليزية على شاشات المسرح الصيني بهوليوود في مدينة لوس أنجلوس الأميركية كأول فيلم سينمائي سعودي وعربي يعرض في هذا المسرح العريق، كما عُرض الفيلم لأول مرة في اليابان وتسع دول عربية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات توزيع لأكثر من 15 دولة آسيوية و6 دول أوروبية

جدير بالذكر أن "الرحلة" أول فيلم سعودي عرض بتقنية الـ4DX. كما يتاح الفيلم للمشاهدة على منصات بث كبرى مثل منصة “كرانشي رول” في الولايات المتحدة، ومنصة"شاهد" العربية وأكثر من 20 منصة في اليابان.

وتشارك العديد من الأفلام العالمية المرشحة للمرحلة النهائية، في المهرجان الذي يقدم الدعم الكامل للإنتاجات التي تتسم برؤية ثاقبة وملهمة وذات جودة عالية، والتي تتنافس ضمن فئات متعددة.