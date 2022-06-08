انت الان تتابع تفاصيل خبر لأول مرة.. إجراء انتخابات نادي مستشاري النيابة الإدارية إليكترونيا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /702947/لأول-مرة-إجراء-انتخابات-نادي-مستشاري-النيابة-الإدارية-إليكترونيا

قررت اللجنة القضائية المشكلة للإشراف على انتخابات نادي مستشاري النيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد عبد الكريم غريب – مدير التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية، أن تعقد انتخابات مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية، المزمع إجراؤها يوم الجمعة المقبل الموافق ١٠ / ٦ / ٢٠٢٢ باستخدام برنامج "التصويت الإلكتروني للانتخابات، في سابقة هي الأولى من نوعها على الإطلاق في كافة جهات الدولة.

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وذلك تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية وتحقيقاً لخطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة والتحول الرقمي، وفي إطار التعاون بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتحت رعاية المستشار عزت أبو زيد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والأستاذة الدكتورة هالة السعيد - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

إدارة التحول الرقمي

وكانت إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار جعفر عبد الرحمن – مدير الإدارة، قد سبق وقامت بإيداع وتسجيل برنامج "التصويت الإلكتروني للانتخابات" كمصنف حاسب آلي بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) فبراير الماضي، وقامت وزارة التخطيط من جانبها بتبني البرنامج والمساهمة في تطويره من خلال التعاقد مع إحدى شركات التكنولوجيا، ومد النيابة الإدارية بالمعدات والأجهزة والشبكات اللازمة لتشغيل البرنامج ووضعه موضع التنفيذ.

برنامج التصويت الإليكتروني

ومن الجدير بالذكر، أن برنامج التصويت الإلكتروني يتكون من ٤ مراحل، وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج بانتخابات مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية وهي مرحلة التصويت، وذلك عن طريق إبداء الناخب رأيه باستخدام شاشات الحاسب الآلي التي تعمل بتقنية اللمس، والموجودة داخل كل لجنة تصويت فرعية، مع مراعاة ضوابط عملية التصويت بطريق الاقتراع السري والمؤمن بالكامل، ليعقب ذلك طباعة ورقة إبداء الرأي وإيداعها بمعرفة السيدات والسادة المستشارين الناخبين داخل صندوق الأصوات الخاص باللجنة الانتخابية.

كما أطلقت ادارة التحول الرقمي موقعًا متكاملًا يتيح للسيدات والسادة المستشارين الناخبين، الاستعلام عن اللجان الإنتخابية المقيدين بها وكذا أرقامهم بالكشف الذي سيتم التوقيع به بتلك اللجان.

هدف البرنامج

ويهدف البرنامج في صورته النهائية، لتحويل الدورة اليدوية الورقية للعملية الانتخابية إلى دورة مميكنة بالكامل، باستخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة، بما يحقق الشروط العامة للانتخابات ويحافظ بشكل كامل على سرية العملية الانتخابية والاقتراع المباشر، إذ يعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكتروني خاصة في عمليات الفرز وإحتساب الأصوات بشكل يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج، بل ويملك من التجهيزات الاحتياطية ما تمكنه من العمل حتى في حالة انقطاع التيار الكهربي.

موعد الانتخابات

ومن الجدير بالذكر، أن انتخابات مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، تجرى يوم الجمعة المقبل الموافق ١٠ / ٦ / ٢٠٢٢، بمقر نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنيل وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار/ عبدالله قنديل، بجلسته المنعقدة في ١٤ مارس ٢٠٢٢.

نظام الانتخاب الإليكتروني

وبتطبيق أولى مراحل نظام الانتخابات الإلكتروني، تخطو النيابة الإدارية خطوة عملاقة وغير مسبوقة حيال ميكنة منظومة الانتخابات وما سيحققه ذلك مستقبلًا عقب اكتمال المنظومة بمراحلها الأربعة من مكتسبات وضمانات للعملية الانتخابية وتوفيرًا للوقت والجهد والنفقات.