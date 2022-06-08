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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /702946/مدرسة-ابتدائية-ببنى-سويف-تفوز-بالمركز-الأول-على-مستوى-الجمهورية-في-مسابقة-مسرحة-المناهج

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف،فوز مدرسة سيد عبدالقادر الابتدائية التابعة بإدارة تعليم ناصر،بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة "مسرحة المناهج" ، بجانب فوز مدير مدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية المتميزة للغات لبنى علي عبد الفتاح بالمركز الثالث على الجمهورية في مسابقة الرائد العام المثالي للاتحادات الطلابية ، وفوز فاطمة سيد مرزوق _مدرسة سعد بن أبي وقاص الرسمية بالفشن بالمركز الخامس في التصفيات النهائية لمسابقة الأمين الأول لمجالس الأمناء والآباء والمعلمين للمرحلة الابتدائية،والفوز بالمركز الرابع في مسابقة الغناء والعزف على مستوى الجمهورية " للمرحلة الثانوية" تحت إشراف تقوى شاكر أحمد موجه عام التربية الموسيقية

من جانبه تقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف بالتهنئة للفائزين ولأسرة التعليم ، على هذا التميز والأداء المشرف ،مؤكداً على أهمية تفعيل دور الأنشطة التربوية التي تهدف إلى بناء شخصية الطلاب وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى من خلال المشاركة في برامج واأشطة تعير عن طاقاتهم والكشف عن مواهبهم وتنميتها.

مدرسة ابتدائية ببنى سويف تفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة مسرحة المناهج

فيما أعرب محمد عبد التواب وكيل الوزارة ،عن سعادته بالإنجاز الذي حققته المديرية على مستوى الجمهورية ، ضمن خطة الوزارة وفي إطار اهتمامها بالأنشطة التربوية معبراً عن تقديره للقائمين والمشرفين على تنظيم والاشتراك في تلك المسابقات من قيادات المديرية وفي مقدمتهم: الدكتور ربيع مدير عام الخدمات التربوية ، محمد عدنان موجه عام التربية الاجتماعية، عزة إبراهيم مستوى موجه الاتحادات الطلابية ، على الجهد المبذول والذي أثمر عن حصد مراكز متقدمة في تلك المسابقات والفعاليات، مؤكداً على أهمية الاستمرار في دعم جميع الانشطة من اجل الحفاظ على المستوى المتميز الذي ظهر به تعليم بني سويف