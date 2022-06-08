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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /702944/تصريحات-موسيماني-وزوجته-تضعه-في-موقف-محرج-مع-إدارة-الأهلي

أثارت التصريحات التي أدلى بها الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وذلك تصريحات زوجته مويرا،غضب إدارة النادي الأهلي والتي كانت تخطط معه مساء أمس للعودة من جديد للنادي والحديث عن كافة المتطلبات الخاصة بفريق الكرة ، ولكن وضع موسيماني الصحي أجل الاجتماع لحين عودته للقاهرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تصريحات موسيماني تشعل الأجواء في الأهلي

تحدث موسيماني، صباح اليوم مع قناة جنوب إفريقية، واستفرد مطولاً في الحديث عن عدم تحبيظه لفكرة مطالبته بالفوز في جميع اللقاءات التي يخوضها مع النادي، وكذلك عن الضغوطات والتوقعات المفروضة عليه من جانب إدارة النادي الأهلي وجماهيره.

كما يرى موسيماني أن النادي يتأثر بحديث السوشيال ميديا، وعليه هو الآخر أن يرخض لمتطلباتهم وإلا انتقدوه في كل مرة.

حديث موسيماني، لم يروق لإدارة النادي، وأكد على هذا الكلام أحمد حسن لاعب الأهلي السابق، والذي نشر "منشور" عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كاتباً " غضب ضد موسيماني واتجاه لفسخ عقده بعد تصريحاته هو وزوجته ضد جماهير النادي ومجلس الإدارة".

لم يكتفي موسيماني بالتصريحات التي أدلاها، ولكن في نفس التوقيت قامت زوجته ووكلية أعماله في ذات الوقت مويرا، بتصريحات ضد مجلس الإدارة، حيث أبدت غضبها من النقد الدائم الذي يطول موسيماني، بالرغم من النجاحات التي قام بها مع الفريق.

ووصلت تصريحاتها والتي نقلتها صحيفة" sowetanliv، مؤكدة على أن موسيماني يتعرض للنقد اللاذع منذ وصوله للقاهرة، وهذا الأمر تراه محبطاً خاصة في حالة زوجها والذي حقق العديد من الإنجازات مع النادي الأهلي".

وتابعت " ليس كل الجماهير تنتقده، وهناك جاهيره تدعمه وتسانده، ولكن ليس هناك تفسير لمن يضع أخبار تُعجل برحيله عقب كل مباراة".