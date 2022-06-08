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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /702955/موقع-المصرية-للاتصالات-رابط-الاستعلام-عن-فاتورة-التليفون-الأرضي-يونيو-2022

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يونيو 2022، على موقع المصرية للاتصالات؛ تجنبًا لرفع الخدمة، مع قرب انتهاء المدة المحددة للسداد، حيث يتم تحصيل فاتورة تليفون الخط الأرضي شهر يونيو، هذا الأسبوع حتى 15 يونيو، ومن يتخلف عن السداد هذا الأسبوع سيتم قطع الخدمة عنه.

وينشر موقع دوت الخليج تفاصيل معرفة فاتورة التليفون الأرضي والموعد النهائي للسداد، كذلك رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يونيو 2022 وكيفية السداد.

موقع المصرية للاتصالات

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يونيو 2022

حذرت الهيئة المصرية للاتصالات، المواطنين، من تأخير سداد فاتورة التليفون الأرضي تجنبًا لتراكم الغرامات وفصل الخدمة نهائيًا عن الخط الأرضي، مما يعرض المشتركين لانقطاع خدمة الإنترنت المنزلي، في حالة عدم سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يونيو 2022، لهذا يحرص الكثير على سداد فاتورة التليفون الأرضي في الموعد المحدد لها.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يونيو 2022 مصر

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، في 15 مايو الماضي 2022، بدء تحصيل فاتورة التليفون الأرضي، حيث تقوم الشركة بتحصيل الفواتير بشكل ربع سنوي، وتستمر فترة السداد حتى يوم 15 يونيو الجاري.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يونيو 2022

يمكن للراغبين في الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يونيو 2022، معرفة ذلك بكل سهولة عن طريق موقع المصرية للاتصالات، والتي توفر عدة خدمات تهسيلًا على المواطنين، من ضمنها معرفة فاتورة التليفون الأرضي.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يونيو 2022

لمعرفة فاتورة التليفون الأرضي يونيو 2022، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات من هـــنــا.

2- اختيار أيقونة دفع فاتورة التليفون الأرضي.

3- إدخال كود المحافظة ورقم التليفون الأرضي الخاص بالعميل في الأماكن المخصصة لذلك.

4- ستظهر بيانات فاتورة التليفون الأرضي وقيمة الفاتورة المقررة الواجب سدادها.

5- في حالة الرغبة في دفع فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا، يتم الدفع على أيقونة «سداد».

6- يقوم العميل بكتابة البيانات الخاصة به والبريد الإلكتروني.

7- الضغط على أيقونة السداد، والتي تتيح لك الاختيار من بين أكثر طريقة للسداد.

8- اختيار طريقة السداد المناسبة للعميل، سواء عن طريق بطاقة الكريديت كارد، أو شركات فوري وأمان ومصاري.