حزب التجمع: الأكاديمية الوطنية للتدريب تنظم وتدير الحوار الوطني بكفاءة وحيادية وتجرد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 03:29 مساءً - تلقي النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع صباح اليوم اتصالاً هاتفياً من الأكاديمية الوطنية للتدريب، لدعوة حزب التجمع لزيارة الأكاديمية والالتقاء بالمسئولين عن تنظيم الحوار الوطني لتقديم الاوراق التي تعبر عن رؤية الحزب لمحاور الحوار الوطني وقضاياه.

وحزب التجمع إذ يثمن الدور الوطني المهم للأكاديمية في رفع الكفاءة العملية والمهنية لجيل جديد من الشباب المصري والعربي والافريقي ، وتأهيلهم وفق أحدث ما وصلت إليه مهارات الإدارة الحديثة لأجهزة الدولة وقطاعاتها المختلفة ، فإنه يؤكد ثقته في قدرة الأكاديمية ومسئوليها على تنظيم الحوار الوطني وفقا للتكليف الصادر من السيد رئيس الجمهورية بكل كفاءة وحيادية وتجرد كمنسقين لهذا الحدث الوطني الفارق و غير المسبوق ، وصولاً لما نتمناه لمستقبل البلاد ، وبما يتفق مع طموحات كل الوطنيين في رؤية مصر كدولة مدنية ديمقراطية حديثة .