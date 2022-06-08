الوزراء: استغلال وطرح مدارس الموهوبين بمدينة نصر كمدرسة دولية رياضية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 03:28 مساءً - تابع مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ما تم من إجراءات لطرح واستغلال مدرسة الموهوبين بمدينة نصر، كمدرسة رياضية دولية وذلك بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما، من خلال المزايدة العامة العلنية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال الإجتماع، إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لطرح مدرسة الموهوبين بمدينة نصر، والإعلان عن المزايدة العلنية العامة، لذلك الأمر، مستعرضاً المحددات الفنية العامة التي تضمنتها كراسة الشروط، والتي شملت العمل على رفع كفاءة كافة مباني المدرسة، وتطوير مختلف الخدمات المقدمة من خلال المدرسة، بما يسهم في تطوير المناهج التعليمية وبناء خطط رياضية لتأهيل الرياضيين في ضوء رؤية مصر 2030، وذلك من خلال استخدام التطبيقات التعليمية التكنولوجية الحديثة، عبر التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص في هذا الشأن.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أنه تم الترسية على إحدى الشركات المتخصصة فى إقامة وتشغيل وإدارة وتجهيز المدارس ومعاهد التعليم.